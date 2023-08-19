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3300 вещей. В Беларуси запретили продавать некоторую детскую одежду и канцелярию. В чем причина?

3300 вещей. В Беларуси запретили продавать некоторую детскую одежду и канцелярию. В чем причина?
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Снитарно-эпидемиологическая служба Беларуси проверила товары для школьников и признала небезопасными для здоровья детей более 3300 единиц продукции.

Среди них:

  • 1646 единиц одежды;
  • 526 чулочно-носочных и бельевых изделий;
  • 253 пары обуви;
  • 381 набор канцелярских принадлежностей (ручки, карандаши, краски и другое);
  • 35 ранцев (портфелей, рюкзаков).

Все это, что признано небезопасным, запретили продавать в Беларуси, сообщил тг-канал ""Официальный Минздрав”.

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Распространенные нарушения:

  • отсутствие маркировки на продукции или ее несоответствие установленным требованиям;
  • отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность товаров;
  • нарушение условий хранения и реализации школьных товаров.

Например, российскую медовую акварель «Мульти Пульти — Енот в джунглях» ООО «Азимут» запретили из-за превышение содержания формальдегида. Юбку для девочки торговой марки Full Girls из Турции и брюки для мальчика торговой марки MINOTI LTD из Пакистана — за несоответствие показателей воздухопроницаемости и гигроскопичности.

Ранее Телеграф писал, что Госстандарт нашел в белорусских магазинах блины с кишечной палочкой. Как они выглядят?

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