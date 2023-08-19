3300 вещей. В Беларуси запретили продавать некоторую детскую одежду и канцелярию. В чем причина?
Снитарно-эпидемиологическая служба Беларуси проверила товары для школьников и признала небезопасными для здоровья детей более 3300 единиц продукции.
Среди них:
- 1646 единиц одежды;
- 526 чулочно-носочных и бельевых изделий;
- 253 пары обуви;
- 381 набор канцелярских принадлежностей (ручки, карандаши, краски и другое);
- 35 ранцев (портфелей, рюкзаков).
Все это, что признано небезопасным, запретили продавать в Беларуси, сообщил тг-канал ""Официальный Минздрав”.
Сломают стиралку? Госстандарт запретил в Беларуси три геля для стирки. Какие?
Распространенные нарушения:
- отсутствие маркировки на продукции или ее несоответствие установленным требованиям;
- отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность товаров;
- нарушение условий хранения и реализации школьных товаров.
Например, российскую медовую акварель «Мульти Пульти — Енот в джунглях» ООО «Азимут» запретили из-за превышение содержания формальдегида. Юбку для девочки торговой марки Full Girls из Турции и брюки для мальчика торговой марки MINOTI LTD из Пакистана — за несоответствие показателей воздухопроницаемости и гигроскопичности.
Ранее Телеграф писал, что Госстандарт нашел в белорусских магазинах блины с кишечной палочкой. Как они выглядят?
Госстандарт нашел в белорусских магазинах блины с кишечной палочкой. Как они выглядят?