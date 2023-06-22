1110 рублей. В милиции рассказали, за что может "прилететь" штраф белорусам, даже если они у себя дома

Опубликовано: 22.06.2023 17:57 , Обновлено: 22.06.2023

Дмитрий Ган, участковый Октябрьского РУВД Минска пояснил, в каких случаях белорусом грозит наказание в виде штрафа, даже если они находятся у себя дома.

Женщина пожаловалась милиционеру на соседей, которые шумят по ночам, громко слушают музыку, а на замечания не реагируют, описала проблему “СБ Беларусь Сегодня”.

Участковый пояснил, что если соседи шумят, а на просьбы вести себя тише не обращают внимания, то нужно вызывать милицию. Ответственность за шум предусмотрена статьей 22.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

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Если «административка» первая в этом году, то максимальное наказание, которое за это грозит, – штраф в 370 рублей (10 базовых величин). В случае повторного нарушения, штраф увеличится в три раза, то есть будет уже 1110 рублей (30 базовых).

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