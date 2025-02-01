"За что??" - Минчанам предложили "очень дешевую" дачу за $40 тыс. В TikTok назвали другие цены

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Опубликовано: 01.02.2025 13:33 , Обновлено: 01.02.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали "очень дешевую" дачу рядом с Минском. Ее выставили на продажу за $40 тыс. Комментаторы не поняли, за что автор объявления потребовал такие деньги, и предложили свои цены.

“Очень дешевая дача, 50 метров квадратных, в 15 минутах от метро “Уручье”, - [link href=“https://www.tiktok.com/@sakavita.media/photo/7465677050389597446?_d=secCgYIASAHKAESPgo8v4NskNmI53%2BC0r%2BGtKfg5zn07z3bfFCjbgCKeQwR1ewgzZcgMgHd4tfUcoIA6HB4ykSab%2FD%2BKBa%2BSyBjGgA%3D&_r=1&aweme_type=150&checksum=2d12f24cea03377607f77e4779004a7a6a314eaa8f1c8c127d605ad8134f986f&cover_exp=v1&link_reflow_popup_iteration_sharer=%7B%22click_empty_to_play%22%3A1%2C%22dynamic_cover%22%3A1%2C%22follow_to_play_duration%22%3A-1.0%2C%22profile_clickable%22%3A1%7D&pic_cnt=9&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAEowBAhRu99_U-q1MyYYeNSAIL98VBWZTUtDbo7_GYWP7ofjEpfM5rUO4vZHvjBDA&share_app_id=1233&share_item_id=7465677050389597446&share_link_id=d511004b-430c-4000-a4ee-e3fa323d63af&sharer_language=ru&social_share_type=14&source=h5_m×tamp=1738354493&u_code=ed3a3ea3ic6bhm&ug_btm=b2001&ug_photo_idx=0&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=7344678413536117766&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=telegram” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] на первом фото продаваемого объекта недвижимости.

В описании уточнили, что дача находится в садовом товариществе “Автомобилист-04”, в 8,5 км от МКАД. “Уютный кирпичный дом с мансардным этажом, две комнаты на первом этаже, просторная мансарда, обита вагонкой”, - рассказал автор видео.

Участок, как сказано в описании, угловой, 4,14 сотки, находится у леса. Дача включает:

гостиную - 10 метров квадратных,

спальню - 9 метров квадратных,

второй этаж - 11 метров квадратных,

летнюю кухню (отдельная постройка) - 13 метров квадратных,

санузел со стиральной машиной, бойлером и душевой кабиной.

В доме печное отопление, канализация местная.

Из калитки можно выйти прямо в лес, на участке посадили молодые плодовые деревья и ягодные кустарники, также есть зона для грядок, утверждают в описании к ролику.

“Сообщите, пожалуйста, хозяевам, что у них в цене лишний ноль”, - попросила одна комментаторша.

“Цена просто заоблачная для этого дома, даже с учетом расположения. Если с умом подойти, то за $40 тыс. можно построить очень хороший дом”, - считает другая.

Кто-то же давал свою оценку стоимости такой дачи: называли суммы $13-15 тыс., $18-20 тыс. “Пишут дилетанты, которые не имели опыта в этом! В чем согласен: может, дороговато. Думаю, красная цена - ~$33-35 тыс.” - поделился своим видением пользователь TikTok.

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“Я думала, 16-18 [тыс. долларов] - это максимум, но 40. За что??” - спросила комментаторша.

“Наверное, нолик лишний. За 4 заберу”, - предложила другая.

Кто-то же думал, что автор объявления ошибся: указал цену в долларах вместо рублей. “Ужас, за такие деньги хороший двухэтажный коттедж можно купить и побольше территорию”, - считает юзер TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский риэлтер рассказал, сколько нужно голодать среднестатистическому жителю страны, чтобы построить трехэтажный коттедж в Минске. Для расчета он взял лишь две составляющие: саму стоимость элитной недвижимости и официальную среднюю зарплату в Беларуси за октябрь прошлого года.

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