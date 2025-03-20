Власти Минска предложили очередникам мониторить эти объявления, чтобы построить жильё быстрее. Есть нюанс

Опубликовано: 20.03.2025 09:10 , Обновлено: 20.03.2025

В Мингорисполкоме рассказали, как минчанам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий, быстрее включиться в строительство собственного жилья. Сделать это можно даже не дожидаясь, пока подойдёт ваша очередь, но, как водится, есть нюанс - чтобы получить жильё раньше других, придётся перебраться в один из городов-спутников.

Как именно минчанам получить шанс построиться побыстрее, рассказала заместитель начальника отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Мингорисполкома Татьяна Бухта. Она пояснила, что в настоящее время городские власти активно развивают строительство в городе-спутнике Смолевичи.

“Оно пользуется достаточно большим спросом”, - процитировало Бухту госагентство БЕЛТА. При этом замначальника признала, что стоимость квадратного метра в Минске и в Смолевичах практически сравнялась.

Специалист пояснила, что для минчан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, в строящихся домах в Смолевичах выделяется определённая квота. Часть квот также отдаётся конкретным предприятиям по их ходатайствам, другая часть строящегося жилья идёт под арендное жилье для предприятий.

При этом порядок подачи заявления для получения направления на строительство в Смолевичах несколько иной, нежели в целом для очередников.

“Если в Минске мы предлагаем строиться по направлениям при подходе очереди, то город-спутник чуть-чуть в другом порядке. Мы объявляем, что строится такой-то многоквартирный жилой дом на столько-то квартир. И граждане имеют право в течение месяца в любой день подать заявление и уже после сбора заявлений в течение двух недель , исходя из даты принятия на учет, составляется список”, - пояснила Бухта.

Таким образом, тем, кто готов рассмотреть строительство жилья в городе-спутнике, не стоит просто сидеть и ждать официального письма из районной администрации, как это происходит, когда подходит ваша очередь на строительство.В Мингорисполкоме предложили таким людям мониторить СМИ, столичные газеты и сайты районных администраций Минска. Именно там в первую очередь публикуется информация о начале распределения квартир в новом строящемся доме.

“Это личное волеизъявление: увидел объявление - пришел, хочу взять. Люди уже понимают, что пропустить такой вариант нельзя”, - пояснила Бухта, отметив, что “люди уже привыкли” к такому порядку и “периодически звонят с вопросами: когда все-таки нам дадут еще что-то в Смолевичах”.

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