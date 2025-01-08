Могут ли льготники построить жильё в обход очереди? В Мингорисполкоме объяснили

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Опубликовано: 08.01.2025 20:56 , Обновлено: 08.01.2025

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников рассказал, могут ли белорусы, которые состоят на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, обойти или "подвинуть" очередь, дабы ускорить процесс получения недвижимости. С таким вопросом к властям обратился один из жителей столицы, который стоит на учёте ещё с 2000 года.

По словам белоруса, 25 лет назад он с женой встал на учёт в качестве молодой семьи, однако за это время очередь дошла лишь до тех, кто находится там с 1992 года… Вместе с этим мужчина заявил: в настоящее время в Минске строятся те же микрорайоны Масюковщина-3 и -4, поэтому было бы неплохо получить жильё там. При этом, конечно, желательно как-то “подвинуть” итак слабо двигающуюся очередь.

В ответ на это в Мингорисполкоме ответили, что подобные манипуляции невозможны. По словам Александра Черникова, ни «подвинуть», ни «откинуть» очередь таких же льготников нельзя, передало информагентство “Минск-Новости”. Однако он добавил, что если не привязываться к конкретному району, есть один вариант.

”…При строительстве домов выделяются квартиры для общей очереди, без направления администрации района — достаточно обратиться со справкой к застройщику. Такие возможности бывают нечасто, но они есть. Нужно смотреть на сайте того же «МАПИДа», например. Сегодня, к слову, такая возможность имеется в доме №31 на улице Солнечной. Это Ленинский район”, — объяснил представитель Мингорисполкома.

При этом он добавил: практически вся недвижимость, которая сегодня возводится в Минске, предназначена для многодетных и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Коммерческого строительства, по словам чиновника, почти нет.

«Смотрят не на метры» — Эксперт рассказала, кому из белорусов можно стать в очередь на жильё

Можно ли выкупить место в очереди у льготников?

Ранее брокер по недвижимости Антон Новиков рассказал, могут ли белорусы выкупить место в льготной очереди на жильё. По его словам, за последний месяц к нему не раз обращались с подобным вопросом. Судя по всему, тема весьма актуальная.

Специалист чётко и ясно дал понять: нет, сделать это также не представляется возможным. По словам брокера, купить готовую квартиру у того, кто получил её на льготных условиях, можно (правда, с некоторыми нюансами), а вот выкупить место — нельзя.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский эксперт в области недвижимости Наталья Литовская показала на реальном примере, сколько нужно белорусам зарабатывать, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да ещё и рядом с метро. Всё началось с вопроса подписчика.

Сколько нужно зарабатывать белорусу, чтобы купить «однушку» рядом с метро Минске? Эксперт показала реальные расчеты