Снимут ли из-за повторного брака с очереди на жильё? Узнали, что говорит Жилищный кодекс

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Опубликовано: 03.09.2024 15:43 , Обновлено: 03.09.2024

Семья работника одной из организаций Беларуси относится к категории молодых семей и проживает в общежитии. После того, как супруги подали заявление на очередь, в профкоме выяснили, что у сотрудника предприятия это второй брак. Может ли комиссия в таком случае отказать в постановке на квартирный учёт по месту работы? Узнали, что говорит закон.

В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса Беларуси, нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются те, кто относится к молодым семьям, где оба супруга впервые вступили в брак. При этом важным условием является отсутствие у них в собственности квартиры или одноквартирного жилого дома. Также белорусы не должны арендовать жильё из государственного жилищного фонда, за исключением тех, кого признали нуждающимися по основанию, предусмотренному подп. 1.6 п. 1 ст. 36 ЖК, передала “Экономическая газета”.

[info_b]Молодая семья – семья, в которой хотя бы один из супругов (родитель в неполной семье) находится в возрасте до 31 года на дату принятия на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий, а для граждан, принятых на учёт до вступления в брак (рождения или усыновления), – на дату заключения брака (рождения или усыновления).[/info_b]

Однако в данном случае нужно учитывать норму подп. 1.4 п. 1 ст. 36 ЖК РБ. Если семья на законных основаниях проживает в общежитии (за исключением тех, кому предоставили жильё на период обучения, спортивной подготовки, прохождения клинической ординатуры, а также сезонных и временных работников), это является самостоятельным основанием для постановки на квартирный учет, как по месту жительства, так и по месту работы.

Проще говоря, если молодая семья (в которой один или оба супруга вступили в брак повторно), проживает на законных основаниях в общежитии, она по всем правилам признаётся нуждающейся в улучшении жилищных условий. Другими словами, отказать работнику в данной ситуации нельзя.

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