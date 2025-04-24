Власти Гомеля определили 21 профессию, кому будут выделять арендное жильё в первую очередь

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Опубликовано: 24.04.2025 07:40 , Обновлено: 24.04.2025

Власти Гомеля в числе первых определились со списком наиболее востребованных должностей служащих и профессий рабочих. Представителям именно этих профессий, согласно недавно изменённому законодательству, местные власти могут предоставлять арендное жильё в приоритетном порядке. Журналисты Telegraf.news изучили решение Гомельского городского исполнительного комитета и посмотрели, кто может рассчитывать на арендную квартиру в первую очередь.

Перечень наиболее востребованных профессий на 2025 год закреплён решением Гомельского горисполкома №270 от 11 апреля. На днях его выложили на Национальном правовом интернет-портале, а в законную силу оно официально вступит с 30 апреля 2025 года.

В перечень вошли 5 должностей служащих и 16 рабочих профессий:

Акушерка. Геодезист. Инженер-конструктор, Инженер-электроник. Инженер-энергетик. Бетонщик (4–6 разряда). Водитель автомобиля (категории D, DE, I). Каменщик (4–6 разряда). Маляр (4, 5 разряда). Повар детского питания (4, 5 разряда). Плотник (4–6 разряда). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (3–5 разряда). Слесарь по ремонту автомобилей (4, 5 разряда). Слесарь-ремонтник (4, 5 разряда). Слесарь-сантехник (3–6 разряда). Станочник широкого профиля (4–8 разряда). Тракторист (3–8 разряда). Швея (4–6 разряда). Штукатур (4, 5 разряда). Электрогазосварщик (4–6 разряда). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4–8 разряда)

Ранее Telegraf.news объяснял, что в начале года президент Александр Лукашенко изменил некоторые особенности предоставления и использования арендного жилья в Беларуси. В результате районные и городские исполнительные комитеты получили право на местах самостоятельно определять перечень специалистов, в которых нуждается реальный сектор и социальная сфера конкретного региона. Таким образом, именно местные власти теперь будут принимать решения о предоставлении арендного жилья — на основании ходатайств работодателей, а в каждом регионе список первоочередников может сильно отличаться.

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Кстати, для представителей наиболее востребованных профессий, вошедших в утверждённый перечень, предусматривается введение понижающего коэффициента, который смогут применять при расчёте арендной платы за пользование этим жильём. А в отдельных случаях владельца арендного жилья могут и вовсе освободить от платы на определенный период.

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