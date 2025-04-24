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Власти Гомеля определили 21 профессию, кому будут выделять арендное жильё в первую очередь

Власти Гомеля определили 21 профессию, кому будут выделять арендное жильё в первую очередь
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Власти Гомеля в числе первых определились со списком наиболее востребованных должностей служащих и профессий рабочих. Представителям именно этих профессий, согласно недавно изменённому законодательству, местные власти могут предоставлять арендное жильё в приоритетном порядке. Журналисты Telegraf.news изучили решение Гомельского городского исполнительного комитета и посмотрели, кто может рассчитывать на арендную квартиру в первую очередь.

Перечень наиболее востребованных профессий на 2025 год закреплён решением Гомельского горисполкома №270 от 11 апреля. На днях его выложили на Национальном правовом интернет-портале, а в законную силу оно официально вступит с 30 апреля 2025 года.

В перечень вошли 5 должностей служащих и 16 рабочих профессий:

  1. Акушерка.
  2. Геодезист.
  3. Инженер-конструктор,
  4. Инженер-электроник.
  5. Инженер-энергетик.
  6. Бетонщик (4–6 разряда).
  7. Водитель автомобиля (категории D, DE, I).
  8. Каменщик (4–6 разряда).
  9. Маляр (4, 5 разряда).
  10. Повар детского питания (4, 5 разряда).
  11. Плотник (4–6 разряда).
  12. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (3–5 разряда).
  13. Слесарь по ремонту автомобилей (4, 5 разряда).
  14. Слесарь-ремонтник (4, 5 разряда).
  15. Слесарь-сантехник (3–6 разряда).
  16. Станочник широкого профиля (4–8 разряда).
  17. Тракторист (3–8 разряда).
  18. Швея (4–6 разряда).
  19. Штукатур (4, 5 разряда).
  20. Электрогазосварщик (4–6 разряда).
  21. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4–8 разряда)

Ранее Telegraf.news объяснял, что в начале года президент Александр Лукашенко изменил некоторые особенности предоставления и использования арендного жилья в Беларуси. В результате районные и городские исполнительные комитеты получили право на местах самостоятельно определять перечень специалистов, в которых нуждается реальный сектор и социальная сфера конкретного региона. Таким образом, именно местные власти теперь будут принимать решения о предоставлении арендного жилья — на основании ходатайств работодателей, а в каждом регионе список первоочередников может сильно отличаться.

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Кстати, для представителей наиболее востребованных профессий, вошедших в утверждённый перечень, предусматривается введение понижающего коэффициента, который смогут применять при расчёте арендной платы за пользование этим жильём. А в отдельных случаях владельца арендного жилья могут и вовсе освободить от платы на определенный период.

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