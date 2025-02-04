В МинЖКХ озвучили формулу расчёта платы за арендное жилье. Кому из белорусов не придётся платить вовсе?

Опубликовано: 04.02.2025 07:42 , Обновлено: 13.02.2025

В Беларуси изменились правила предоставления арендного жилья. Согласно Указу №38, работники наиболее востребованных профессий смогут арендовать квартиры по сниженной ставке. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси разъяснили, какие категории граждан получат приоритетное право на жилье, как теперь будет формироваться стоимость арендного жилья и в каких случаях белорусы вовсе смогут не платить за такое жильё.

27 января Александр Лукашенко подписал Указ №38 “Об особенностях предоставления и использования арендового жилья”. Оплата за пользование арендным жильем лицам наиболее востребованных профессий, имеющим первоочередное право на предоставление такого жилья, будет рассчитываться с учетом понижающего коэффициента. Журналисты Telegraf.news разобрались в нюансах нового закона.

Кто имеет право на получение арендного жилья?

Пока точного перечня профессий, работники которых смогут рассчитывать на выделение арендного жилья по новому президентскому указу, нет. Их ещё только предстоит составить и утвердить местным исполнительным органам, городским и районным исполкомам, согласовать с соответствующими облисполкомами, а также Минским горисполкомом. Таким образом, этот перечень профессий не будет единым для всей страны, а будет отличаться от региона к региону. Об этом 3 февраля на пресс-конференции сообщила начальник отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ольга Герман.

Одним из ключевых условий предоставления арендного жилья по новому указу является наличие трудовых отношений с организациями, независимо от их формы собственности. Это могут быть как государственные предприятия, так и организации с долей государства, а также частные организации, пояснила специалист.

В случае необходимости такие организации могут делать запросы в исполком о предоставлении жилья своим сотрудникам. В первую очередь обеспечиваться жильем будут те, кто не имеет в собственности или пользовании другого жилья по месту работы или в данном населенном пункте.

Также эксперт отметила, что действие указа распространяется и на работающих пенсионеров в востребованных профессиях.

В целом, предоставление арендного жилья не ограничивается только областными центрами и Минском — оно возможно и в любых других населенных пунктах, включая сельскую местность.

Распределять арендный фонд планируется следующим образом:

40% – для граждан, имеющих первоочередное право на жилье на период трудовых отношений (в эту категорию входят молодые специалисты, военнослужащие, лица, направленные на работу в организации в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации, профессорско-преподавательский состав учреждений высшего образования, работники организаций культуры и др.);

60% – для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, исходя из даты их постановки на учет.

По словам специалиста, нормы указа могут применяться независимо от сферы деятельности человека. Если, например, в регионе нужен врач-хирург, обладающий соответствующей квалификацией, то он сможет претендовать получение арендного жилья в том случае, если войдет в перечень, который будет утверждаться местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с органами по труду, занятости населения и/или иных структурных подразделений.

Как рассчитывается арендная плата?

В основу расчета ложится базовая ставка, которая формируется от базовой величины и умножается на коэффициент 0,2. На сегодняшний день это составляет 8 рублей 40 копеек. Далее сумма умножается на общую площадь жилого помещения и корректируется в зависимости от расположения дома.

Основные факторы, которые принимаются во внимание при расчёте арендной платы:

базовая ставка – устанавливается на основе базовой величины,

коэффициент месторасположения – зависит от зоны, в которой находится жилье,

общая площадь – чем больше метраж, тем выше сумма аренды,

региональные коэффициенты – определяются местными органами власти,

понижающие коэффициенты – применяются для снижения итоговой суммы.

[info_b] Особенности применяемых в расчётах арендной платы коэффициентов :

зональное деление,

высокий коэффициент в центре – аренда дороже в центральных районах,

низкий коэффициент на окраинах – сниженная стоимость в спальных районах,

дополнительные понижающие коэффициенты – уменьшают общую сумму,

региональные различия – в областях ставки ниже, чем в Минске.[/info_b]

Областные исполнительные комитеты и Минский горисполком будут по своему усмотрению устанавливть коэффициенты для разных районов. В столице выделено пять экономико-планировочных зон. Например, для центральной части Минска коэффициент составляет 1,5, а во Фрунзенском районе и Каменной Горке – 0,8. Дополнительно применяется понижающий коэффициент: для Минска он равен 0,2, а для регионов – 0,1.

Кто сможет не платить за арендное жильё?

Также, согласно указу №38, в арендных правоотношениях применяются нормы указа №112 от 21 марта 2022 года. Если арендатор самостоятельно провел ремонт за свои средства, он освобождается от платы на определенный период, пропорционально вложенным средствам.

“Соответственно тогда исполкомы принимают решение об освобождении платы за пользование на определенный период соразмерно тем средствам, которые были внесены гражданином, или тем же нанимателем. …Понятно, что есть смета, которая утверждается государственной организацией, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которой находится это жилое помещение, но при этом есть масса возможностей”, - отметила Ольга Герман.

При этом засчитываются такие виды ремонта, как текущий ремонт, замена окон и дверей, напольное покрытие (укладка ламината и других материалов) и др.

За чей счет будут строить такие дома?

Ольга Герман отметила, что, согласно указу, строить арендное жильё для работников наиболее востребованных профессий смогут не только за счёт бюджетных средств.

“Это могут быть средства, которые аккумулируются от сдачи в найм арендного фонда. Деньги аккумулируются на спецсчетах облисполкомов и Минского горисполкома. Указ не ограничивает использование, например, только бюджетных ассигнований, или только средств в виде платы за найм. То есть допускаются любые источники”, - подчеркнула эксперт.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что глава администрации президента Дмитрий Крутой рассказал о том , что в стране планируется разрешить выкупать в собственность арендное жильё двум “приоритетным категориям” белорусов — медикам и учителям.

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Также Telegraf.news сообщал о том, могут ли белорусы, которые состоят на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, обойти или “подвинуть” очередь, дабы ускорить процесс получения недвижимости.

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