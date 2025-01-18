"Ведутся дискуссии" — Крутой рассказал, разрешат ли медикам и учителям выкупать арендное жильё. На каких условиях?

Опубликовано: 18.01.2025 09:19 , Обновлено: 18.01.2025

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой , что в стране планируется разрешить выкупать в собственность арендное жильё двум "приоритетным категориям" белорусов — медикам и учителям. Когда конкретно примут такое решение, пока неизвестно. Вместе с этим он назвал сроки, которые, возможно, нужно будет проработать в профильной организации, чтобы получить такого рода недвижимость.

Дмитрий Крутой заявил, что среди специалистов, а также отраслевых и республиканских экспертов на сегодняшний день ведутся дискуссии насчёт того, сколько нужно будет проработать в медучреждении или школе, чтобы получить право на выкуп арендного жилья. По его словам, это может быть 15, 20 или даже 25 лет. Он заверил, что “в скором времени” все возможные варианты предложат рассмотреть президенту.

”…Вероятно, для разных категорий это будут разные сроки. Разные есть точки зрения. Но, я думаю, что в ближайшие месяцы к общему знаменателю и окончательному решению мы придём и лидеру нашей страны эту информацию обязательно доложим”, — пообещал Дмитрий Крутой.

Он добавил, что несколько дней назад Лукашенко “очень чётко” высказался на сей счёт: в рамках возводимого жилья доля арендного ежегодно должна расти кратно. Главная задача на текущий момент, как утверждает глава Администрации президента, — это “грамотно перераспределить мощности” для строительства, передало информагентство БелТА.

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Кто уже имеет возможность выкупа?

В настоящее время, согласно [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1200428” target=“_blank” rel=“noopener”] статье [/link] 72 Жилищного кодекса Беларуси, продажа арендного жилья (равно как и жилых помещений социального пользования, жилья в общежитиях, а также специальных жилых помещений) и его отчуждение на безвозмездной основе запрещена.

Однако в начале 2023 года Александр Лукашенко сделал исключение для одной категории населения — ими стали представители силовых ведомств, а конкретнее — военнослужащие:

Минобороны,

МВД,

МЧС,

КГБ,

Госпогранкомитета,

Службы безопасности президента,

Оперативно-аналитического центра при президенте,

Комитета госконтроля,

центральных аппаратов СК и Госкомитета судебных экспертиз.

Согласно указу, после 20 лет службы силовики могут забрать арендное жильё на платной основе. Им необходимо будет выплатить его стоимость в рассрочку на 15 лет. В случае, если выслуга на военной службе составляет 25 лет, они имеют право на получение такого жилья абсолютно бесплатно.

Ранее Telegraf.news писал, что в 2023 году на встрече с руководством Совета министров Александр Лукашенко затронул тему предоставления медикам права выкупать в собственность арендное жильё. Поручение проработать эту возможность он дал правительству ещё в 2022 году.

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