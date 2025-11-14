В России предложили застройщикам продавать квадратные метры поштучно. Это как?

Опубликовано: 14.11.2025 15:39 , Обновлено: 14.11.2025

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили вести новую практику продажи жилья. Застройщикам предложили продавать квадратные метры россиянам... поштучно.

С таким обращением к профильному ведомству обратилось общественно-политическое движение в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай». По мнению активистов движения, такие “квадратные акции” могут стать для молодых семей более выгодной альтернативой ипотеке - вариантом сбережений, который не подвержен инфляции.

Организовать новую форму продажи жилья предложили в формате ваучеров, акций или иным подобным способом. Как пояснилапредседатель «Иван Чая» Элина Жгутова в комментарии российскому порталу «Абзаца, так покупателей избавят от необходимости брать огромные кредиты, проценты по которым фактически составляют стоимость ещё одной квартиры.

“При этом покупатель будет уверен в том, что покупает квадратные метры, которые, в отличие от денег, не съест инфляция. Например, накопив 150–200 тысяч рублей на периферии, семья или отдельный гражданин могут купить квадратный метр, потом ещё один, и так метр за метром постепенно копят на собственную квартиру”, – обрисовала Жгутова своё видение новой жилищной программы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой осенью в Беларуси запустили новую государственную систему строительных сбережений. Заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина, представляя её, назвала предыдущую систему “локальной”, а новую систему - “комплексным продуктом с финансовой поддержкой в виде премии государства”. По мнению Кожекиной, новая система станет для белорусов “доступным финансовым инструментом для строительства и приобретения жилья”.

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В свою очередь риэлтеры объяснили, какие риски придётся учесть и взять на себя вместо банка желающим воспользоваться новой программой для строительства собственного жилья.

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