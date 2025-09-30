Риэлтер из Минска объяснил, как будет работать новая система стройсбережений - «Берём на себя все риски»

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Опубликовано: 30.09.2025 15:07 , Обновлено: 30.09.2025

Как будет работать новая государственная система жилищных строительных сбережений в Беларуси? Риэлтер Евгений Хлопецкий из Минска объяснил, какие риски придётся учесть и взять на себя вместо банка желающим воспользоваться новой программой для строительства собственного жилья.

Новую государственную систему строительных сбережений Беларусбанк запустил 22 сентября этого года. Она предусматривает накопление суммы, необходимой для получения льготного кредита на жильё, по одной из трёх схем: за 2, 3 или 5 лет. Вкладывая на счёт ежемесячно пропорциональную сумму, по истечении этого срока можно будет получить кредит, соответственно, на 7, 10 или 15 лет.

Ставка по кредиту на данный момент составляет 10,75%, то есть ставка рефинансирования Нацбанка плюс 1%. Таким образом, с изменением ставки рефинансирования может измениться и сумма ежемесячных платежей по кредиту, как в меньшую, так и в большую сторону.

Условия прежней программы строительных сбережений, которая работала в Беларусбанке с июля 2006 года, Хлопецкий назвал “более интересными”, в первую очередь потому, что раньше можно было оформить кредит на более длительны срок - до 20 лет, что позволяло снизить нагрузку на семейный бюджет за счёт уменьшения ежемесячного платежа.

В числе очевидных недостатков новой программы эксперт назвал то, что делать ежемесячные вклады придётся строго по графику, а с учётом того, что копить придётся достаточно большую сумму денег, это будет заметно бить по семейному бюджету. Получить кредит на максимальный срок - 15 лет - можно будет только после 5 лет накоплений.

“Что произойдёт с долларом или рублём за эти 5 лет - это очень большой вопрос”, - указал на один из ключевых проблемных вопросов специалист.

Кроме того, в рамках предыдущей программы её участнику нужно было накопить всего 25% от суммы, нужной на строительство жилья, а остальное - докредитовывал банк. Теперь же закрыть кредитом можно лишь 50% от требуемой суммы.

Тем не менее, есть в новой программе и определённые преимущества. Как отметил Хлопецкий, деньги “копятся не бесплатно” - на них начисляются проценты (-2% от ставки рефинансирования, то есть 7,75% на сегодняшний день). Вторым плюсом программы риэлтер назвал дополнительную премию от государства, а также то, что проценты по вкладу не облагаются налогом.

Какие риски нужно просчитать?

Хлопецкий также на конкретном примере объяснил, почему система строительных сбережений в Беларуси до сих пор не стала общепринятой и “суперпопулярной”. Для этого он смоделировал ситуацию, если бы новая система Беларусбанка заработала не только сейчас, а три года назад. Это позволяет наглядно увидеть, как за три года накопления обесценились деньги на вкладе.

Так, в 2022 году год цена двухкомнатной квартиры по сделкам на вторичном рынке в Минске составляла 1240 долларов за квадратный метр. Округлив для простоты расчётов курс доллара в то время, получим 2,6 рубля за доллар. Таким образом, на старте накопления цена такой среднестатистической квартиры составила бы 160 000 рублей . На выходе из накопления в последнем квартале 2024 года курс доллара уже подскочил до 3,2 рубля, а цена метра двухкомнатной квартиры - уже 1 520 рубля.

“То есть уже квартира стоит не 160 000 рублей, как в начале накопления, а по новым условиям 240 тыс. рублей . И у нас удорожание получается на 50%. Вот наши накопления, которые мы не можем просчитать - как сработают эти курсовые моменты, не будет ли девальвации? То есть мы на себя берём все эти риски”, - объяснил Хлопецкий.

Более того, обратил внимание специалист, все эти риски теперь действуют на большую часть суммы - не на прежние 25%, а на всю половину стоимости, которую, по сути, приходится “замораживать” в тех экономических реалиях, которые действуют на момент открытия вклада.

“Именно почему в этой системе нужно очень сильно всё посчитать и рассчитать, прежде чем решиться на этот серьезный шаг”, - подчеркнул риэлтер.

Ранее Telegraf.news рассказал, что заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина, представляя новую программу строительных сбережений, назвала предыдущую систему “локальной”, а новую систему - “комплексным продуктом с финансовой поддержкой в виде премии государства”. По мнению Кожекиной, новая система станет для белорусов “доступным финансовым инструментом для строительства и приобретения жилья”.

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