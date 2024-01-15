В Минске заметили странного мужчину, который требует пустить его в квартиры. Что с ним не так?

Опубликовано: 15.01.2024 18:27 , Обновлено: 15.01.2024

О нем сообщила обслуживающая район коммунальная организация „Хэппи Планет“: «Молодой человек представляется сотрудником „Дубай Проперти Менеджмент“ – организации по обслуживанию жилых домов и коммерческой недвижимости. При себе имеет фирменные логотипы Minsk World, просит осмотреть квартиру». И еще показывает некую фотографию. Зачем?

«Обращаем ваше внимание: указанное лицо не является сотрудником управляющей организации и намеренно вводит в заблуждение жильцов. Мотив его неизвестен», – написали в «Хэппи Планет».

Первый «прокол» неизвестного «ходока» – это то, что «Дубай Проперти Менеджмент» уже не существует, теперь местная обслуживающая организация называется именно «Хэппи Планет». Даже контактный номер перекочевал – 7560. Вероятно, он не из этого района. А вот вопрос – зачем ему нужны поквартирные осмотры, остается открытым. И зачем он носит в кармане и показывает жильцам фото другого человека?

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Молодой человек побывал в доме «Нью-Йорк» (квартал «Северная Америка»). Вот как эту встречу описалчитатель Оnliner Виталий:

«Пришел в районе 14 часов дня. Сначала спрашивал, какие есть недостатки или претензии к Dana Holdings (группа строительных компаний – ред.), а затем стал показывать фото какого-то мужчины, интересовался, не знаю ли его. Якобы этот мужчина оставил серьезную жалобу на застройщика. В нашем доме он это фото показал всем жильцам и всех расспрашивал об этом человеке».

Не исключено, что в ближайшее время этот (или такой же) молодой человек появится и в других новостройках, предупредили в коммунальной организации. В этом случае предложили им позвонить по номеру 7560. Но, с учетом такого странного поведения, можно – сразу в милицию.

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