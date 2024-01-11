В Минске продали один из самых больших ТЦ. Что там будет?

Опубликовано: 11.01.2024 18:35 , Обновлено: 17.01.2024

В Минском городском центре недвижимости 11 января прошел аукцион, на котором, после нескольких попыток, продали наконец почти достроенный ТРЦ «Мега Парк» на пересечении Казимировской и Каменногорской. Об этом сообщил Realt со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости. На торги пришли несколько участников. Поторговались, но не намного. И купили. Что с ТРЦ будет дальше?

История объекта

ТРЦ начали строить по инвестдоговору еще в 2012 году и изначально хотели открыть в 2017 году, рассказал Realt. «Мега Парк» планировался как большой и современный комплекс с ледовой ареной и кинотеатром. Потом открытие перенесли на 2020-й год, но тогда оно снова не состоялось. Хоть здание практически достроили, но в какой-то момент работы остановились.

Заказчиком строительства было ООО «Винтераинвест» с иностранным капиталом. По инфрмациии портала, в Мингорисполкоме потом рассказали, что инвестор сбежал, и достраивать объект собирался город. Но в итоге власти решили выставить его на аукцион.

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История продажи

Первый аукцион по продаже комплекса должен был пройти 27 октября 2023 года, написал Realt. Установили начальную цену: чуть больше 121 миллиона рублей (больше 37 млн. долларов). Но желающих не нашлось. Не состоялся аукцион и 17 ноября.

Следующий назначили на 12 декабря. Первоначальную цену снизили примерно наполовину – до 60,8 млн. рублей (около 20 млн. долларов). Но и тут желающих не нашлось.

Продали. Что дальше?

В итоге «Мега Парк» выставили на сегодняшний аукцион с дисконтом 80%, сообщил портал. Начальная была цена 24,67 млн. рублей (около 7,7 млн. долларов).

Как стало известно Realt, на торги пришли несколько участников. В итоге цена выросла, но ненамного. Продажа состоялась.

«Кстати, себестоимость «Мега Парка» в 2021 году оценивалась более чем в 40 млн. долларов, написал Realt. На тот момент в ТРЦ оставалось вложить еще пару миллионов долларов – и можно было открываться. Но сейчас вложить в него нужно больше, ведь он несколько лет стоял без отопления, плюс некоторое время к нему был открыт доступ (а значит, могли что-то повредить или что-то могло пропасть).

По оценкам экспертов портала, перспективы у этого ТРЦ неплохие. Ведь в Минске сейчас строится не так много торговых центров, а рынок торговой недвижимости чувствует себя хорошо, плюс растет покупательская активность.

Ранее Телеграф писал, что в Минске 29 декабря открылся первый торговый центр национальных товаров. Он получил название «Першы нацыянальны гандлевы дом» и разместился в долгострое «Магнит Минска».

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