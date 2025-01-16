В Минске показали новый проект долгостроя "Газпрома". Что недостроенное решили демонтировать?

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Опубликовано: 16.01.2025 09:59 , Обновлено: 16.01.2025

Городской архитектурно-градостроительный совет Минска представил обновленную концепцию одного из самых известных минских долгостроев - многофункционального комплекса "Газпром Центр", который в настоящее время возводят на проспекте Независимости. Посмотрели, как изменился проект по сравнению с изначальными планами застройщика.

Концепцию застройки обновили “с учётом текущего спроса на коммерческие помещения”, передало госагентство “Минск-Новости”. Согласно первоначальным планам, на месте снесённого автовокзала “Московский” на площадке в границах улицы Филимонова — проспекта Независимости — улицы Макаёнка должны были появиться административные здания, гостиница, физкультурно-оздоровительный и медицинский центры, панорамный ресторан и парковка.

Однако, по ходу реализации плана решили отказаться от одного административного объекта и отдельных зданий детского и медицинского центров. Кроме того, высоту трех офисных корпусов решили уменьшить - на 2-3 этажа, сохранив при этом общий облик комплекса. Вот каким его видит заказчик и застройщик.





















Более того, для реализации всех планов строителям придётся частично демонтировать часть одного из уже построенных зданий. Речь о здании, в котором планировали разместить гостиницу. Заказчики решили оставить от неё лишь два подземных и два наземных этажа, в которых, как ожидается, разместится медико-восстановительный центр с диагностическим и консультационным отделениями, универсальный и тренажерный залы, а также бассейны.

Гостиничные номера и бизнес-апартаменты планируют оборудовать в одном из трех зданий, окружающих главную высотку комплекса. Там же намечен большой подземный паркинг, торговые площади, семейный центр и прочие вспомогательные помещения.

Ранее Telegraf.news рассказал, что строительные работы на площадке будущего “Газпром центра” возобновили в ноябре 2023 года. Сами строительные работы были начаты ещё в 2015 году, но замораживались несколько раз, а сроки строительства переносили уже дважды: изначально планировалось сдать объект к 2020 году, затем — к 2024 году. Новые сроки президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил в начале лета 2023 года, освободив застройщика от уплаты пеней за несоблюдение прошлых сроков реализации инвестпроекта. По новому указу закончить строительство “Газпром центра” в Минске должны до 2027 года.

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Между тем, у самого российского “Газпрома”, как отмечают экономические обозреватели, дела сейчас обстоят не лучшим образом. После прекращением транзита через Украину у компании остался только один из четырёх ранее действующих газопроводов в Европу. Несмотря на то, что компания в последние годы наращивает экспорт в Китай и торговлю сжиженным природным газом, по словам литовского эксперта Центра геополитики и исследований безопасности Саулюса Римутиса, это не компенсирует потерянные рынки в Европе.

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