В Минске возобновили работы на долгострое "Газпром центра". Когда закончат?

Опубликовано: 17.11.2023 09:37 , Обновлено: 17.11.2023

На одном из самых известных минских долгостроев - многофункциональном комплексе "Газпром центр" - на этой неделе возобновили строительные работы. В Мингорисполкоме 16 ноября рассказали, удалось ли застройщику урегулировать все вопросы, не позволявшие завершить строительство, начатое ещё восемь лет назад.

Как отметило агентство Sputnik, пока на стройплощадке заметили лишь несколько грузовиков, экскаваторов и мобильных кранов, однако большой активности со стороны рабочих не наблюдается.

Тем не менее, первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич заверила, что все вопросы по строительству заказчик - компания “Газпром трансгаз Беларусь” - урегулировал и объект разморозили, а “строители зашли на площадку”. Чиновница также подтвердила, что планы застройщика относительно возводимого объекта не изменились.

“То, что там планировалось, там и будет. Будет хороший многофункциональный центр, который украсит наш город”, - заявила представительница Мингорисполкома.

Когда завершат строительство “Газпром центра” в Минске?

Напомним, что по планам застройщика на месте снесённого автовокзала “Московский” на площадке в границах улицы Филимонова — проспекта Независимости — улицы Макаёнка, будут возведены административные здания, гостиница, физкультурно-оздоровительный и медицинский центры, панорамный ресторан и парковка.

Строительные работы, начатые в 2015 году, замораживались уже несколько раз, а сроки строительства переносили уже дважды: изначально планировалось сдать объект к 2020 году, затем - к 2024 году. Новые сроки президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил в начале этого лета, освободив застройщика от уплаты пеней за несоблюдение прошлых сроков реализации инвестпроекта. По новому указу закончить строительство “Газпром центра” в Минске должны до 2027 года.