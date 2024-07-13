"Было много критиков, но..." - Минлесхоз пообещал открыть семь новых производств деревянных домокомплектов для белорусов

Опубликовано: 13.07.2024 09:51 , Обновлено: 13.07.2024

К осени заниматься производством деревянных домокомплектов в Беларуси должны будут в общей сложности 32 предприятия. Такую цифру озвучил во время доклада вице-премьеру Петру Пархомчику министр лесного хозяйства Александр Кулик.

По данным ведомства, в настоящее время производство таких домокомплектов налажено на 25 предприятиях, ещё семь производств планируют открыть до 1 октября.

По словам Кулика, в настоящее время “спрос на домокомплекты растёт”. В доказательство своих слов министр привёл официальную статистику продаж: за 2023 год лесхозы продали всего 10 домокомплектов, а за первое полугодие 2024 года - почти в три раза больше, 29 домокомплектов. Количество проданных лесхозами деревянных беседок и бань также выросло кратно - 58 беседок и 18 бань в прошлом году и, соответственно, 20 беседок и 26 бань за первые шесть месяцев этого года.

“На 1 июля у нас уже были заказы ещё на 66 домокомплектов и 18 бань - заключены договора, внесена предоплата. И это на середину года”, - похвастался успехами налаженного производства Кулик.

По его словам, деревянные дома в Беларуси “стали трендом”.

“Было много критиков идеи развития деревянного домостроения лесхозами, в том числе со стороны отдельных руководителей в отрасли. Но сегодня мы видим, что она себя полностью оправдала”, - процитировала главу Минлесхоза пресс-служба ведомства.

В министерстве признали, что увеличение спроса на деревянные домокомплекты у белорусов обусловлено в том числе и тем, что весной этого года их включили в перечень льготного кредитования - дома теперь можно приобрести в кредит под 4% годовых.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров на днях принял решение увеличить максимальную сумму льготного кредита “На родные товары”, выдаваемого на льготных условиях, в том числе на покупку деревянных домов от лесхозов. Теперь под 4% годовых можно взять не 300, а 500 базовых величин, что сегодня эквивалентно 20 тыс. рублей.

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