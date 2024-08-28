Минлесхоз предложил белорусам деревянные дома за 3 тыс. рублей. Но есть нюанс

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Опубликовано: 28.08.2024 07:37 , Обновлено: 28.08.2024

Министерство лесного хозяйства Беларуси сообщило об открытии новой фирменной точки продаж, уже 17-ой по счёту. Торговая площадка "Лесной домик" появилась в Полоцке Витебской области. В ассортименте помимо стройматериалов, деревянных товаров для дома и даров леса производства местных лесхозов оказался один любопытный товар - двухэтажный деревянный дом стоимостью порядка 3 тыс. рублей.

Столь низкая стоимость деревянного дома, цены на которые в каталоге “Лесного домика” стартуют от 18 тыс. рублей, объясняется тем, что данный домик предназначен для детей.

“Давайте вспомним: разве мы не мечтали в детстве о таком вот отдельном домике на дереве или земле, где можно было бы спрятаться от взрослых? Наши самые заветные мечты сегодня легко исполнить нашим детям!” - отметили в Минлесхозе.

Там подчеркнули, что сама конструкция детского деревянного домика ничем не отличается от полноценных домов - те же двери, окна, крыша. Разница - только в их размерах.

Вот как выглядит детский домик от белорусских лесхозов.

Фото: Минлесхоз РБ

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр лесного хозяйства Александр Кулик в июле этого года пообещал, что к осени заниматься производством деревянных домокомплектов в Беларуси должны будут в общей сложности 32 предприятия. Глава ведомства заявил, что сейчас “спрос на домокомплекты растёт”, объяснив это в том числе тем, что весной этого года их включили в перечень льготного кредитования — дома теперь можно приобрести в кредит под 4% годовых.

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Напомним, максимальную сумму льготного кредита «На родные товары», выдаваемого на льготных условиях, в том числе на покупку деревянных домов от лесхозов, этим летом увеличили. Теперь под 4% годовых можно взять не 300, а 500 базовых величин, что сегодня эквивалентно 20 тыс. рублей.

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