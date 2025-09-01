В Минлесхозе объявили о рекордных продажах деревянных домов белорусам

Опубликовано: 01.09.2025 14:41 , Обновлено: 01.09.2025

Пресс-служба министерства лесного хозяйства (Минлесхоз) Беларуси сообщила, что за 8 месяцев 2025 года лесники продали больше домокомплектов, чем за весь прошлый год. В ведомстве назвали это рекордом.

“Рекорд в торговле домами! Лесхозы с начала года реализовали более сотни домокомплектов”, - сообщили в официальном ТГ-канале ведмоства. Там рассказали, что продали на конец августа 102 домокомплекта и 65 бань, произведенных белорусскими лесхозами. Для сравнения, за 2024 год лесхозы реализовали 94 штуки.

В Минлесхозе рассказали, что наибольшей популярностью среди белорусов пользовался “дом из сухого профилированного бруса”, домокомплектов которого продали 59 штук.

В Минлесхозе рассказали, какие деревянные дома теперь в моде у белорусов

Цены на официальном сайте проекта Минлесхоза “Лесной домик” варьируются от 19 до 75 тыс. рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что министерство лесного хозяйства расширило производство деревянных домокомплектов, закупив дополнительно 9 новых линий для производства срубов из сырого оцилиндрованного бруса.

Как изменился ассортимент и на какой вариант дома сейчас “волна спроса” у белорусов, рассказал начальник управления производства и реализации продукции ведомства Андрей Мацкевич.

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Вероятно, на спрос повлияло и решение разрешить покупать домокомлекты за кредит под 4%, который выдает “Беларусбанк” по распоряжению Совмина Беларуси.

Правда, сейчас доступна сумма до 500 базовых величин (21 000 рублей) и только в пределах платёжеспособности кредитополучателей. Но глава Минлесхоза предлагал увеличить эту сумму «хотя бы до 50 000 рублей».

Минлесхоз предложил увеличить сумму льготного кредита на деревянные домокомплекты для белорусов. На сколько?