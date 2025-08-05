В Минлесхозе рассказали, какие деревянные дома теперь в моде у белорусов

Опубликовано: 05.08.2025 13:51 , Обновлено: 05.08.2025

В Беларуси, судя по статистике Минлесхоза, изменилась мода на деревянные дома. Теперь покупатели чаще выбирают комплекты из сухого строганого бруса, а не из сырого оцилиндрованного бревна, рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, с января по июль организации отрасли продали 94 домокомплекта — это почти столько же, сколько за весь 2024 год. При этом 56 из них были выполнены из сухого строганого бруса, 34 — из сырого оцилиндрованного бревна, 4 — из сырого профилированного бруса.

Этот тренд в ведомстве связали с готовностью белорусов «платить больше, чтобы сразу заехать в жилье из натурального дерева, а не ждать год-два его усадки».

Согласно каталогу торговой площадки «Лесной домик», цена на домокомплекты из сухого строганого бруса может составлять 50 или 75 тысяч рублей, а комплекты из оцилиндрованного бревна можно приобрести за 19 или 32 тысячи рублей.

Также министерство сообщило, что за семь месяцев этого года организации отрасли продали 60 бань .

Кроме того, выручка фирменных торговых площадок Минлесхоза выросла на 65% к аналогичному периоду прошлого года и превысила 20,5 млн рублей, заявили в пресс-службе.

Напомним, домокомплекты от лесхозов можно купить в кредит на три года под 4%. Правда, сейчас доступна сумма до 500 базовых величин (21 000 рублей) и только в пределах платёжеспособности. Но глава Минлесхоза предлагал увеличить эту сумму «хотя бы до 50 000 рублей».

Минлесхоз предложил увеличить сумму льготного кредита на деревянные домокомплекты для белорусов. На сколько?