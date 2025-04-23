В КГК пообещали упростить процедуру строительства в Беларуси

Опубликовано: 23.04.2025 12:56 , Обновлено: 23.04.2025

Государственный контроль пообещал и дальше добиваться «максимального упрощения» строительства в Беларуси и повышения его качества. Как отчитался перед парламентариями глава ведомства Василий Герасимов, ряд предложений КГК уже реализован, а «завершающий этап» оптимизации предпроектной документации и экспертизы — на контроле. Пообещали усилить и ответственность проектировщиков за их работу.

По словам Герасимова, которые передало госагентсво БелТА, поручение «максимально упростить» дал глава государства и КГК за этим следит. Что, по их версии, уже сделано?

Сократили «отдельные» административные процедуры и согласования. Какие именно — Герасимов не уточнил, но журналисты Telegraf.news писали о некоторых предпринимаемых мерах.

Лукашенко упростил для юрлиц строительство и приёмку объектов «четвёртого и пятого классов сложности». Это какие?

Кроме того, в Беларуси, по его словам, упростили порядок сноса «неиспользуемых объектов».

Что обещают (и «контролируют») дальше?

Завершить «оптимизацию» предпроектной документации .

. «Совершенствовать» порядок проведения госстройэкспертизы.

проведения госстройэкспертизы. Упростить «земельные отношения» при проектировании и строительстве.

при проектировании и строительстве. «Усилить ответственность» обследовательских и проектных организаций за качество их услуг. Это предложение «остаётся в стадии реализации».

Герасимов также отчитался и о других мероприятиях КГК на строительном фронте. По его данным, «повсеместно изучены» вопросы передачи арендного жилья в эксплуатацию и проверена эффективность вложения в него госсредств.

Без уточнений источник также добавил, что принятыми госконтролем мерами в 2024 году «возвращено» в бюджет 6 млн рублей «излишних выплат» по Госинвестпрограмме и «сэкономлено» почти 30 млн. Анализ Госинвестпрограммы-2025 «показал резерв экономии» по некоторым объектам аж на 37 млн рублей.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что президент Лукашенко одобрил выкуп арендного жилья ещё одной категории белорусов.

Лукашенко дал добро на выкуп арендного жилья ещё одной категории белорусов. Но с одной оговоркой