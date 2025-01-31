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Лукашенко упростил для юрлиц строительство и приёмку объектов «четвёртого и пятого классов сложности». Это какие?

Лукашенко упростил для юрлиц строительство и приёмку объектов «четвёртого и пятого классов сложности». Это какие?
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 46, который упростил для юридических лиц процедуру строительства и приёмки в эксплуатацию объектов четвёртого и пятого классов сложности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Что изменится?

  • Сокращение согласований : Для приёмки в эксплуатацию объектов, построенных по типовым или уже прошедшим госэкспертизу проектам, теперь достаточно заключения органов госстройнадзора. Заключения других надзорных органов больше не потребуются.
  • Упрощение проектной документации : Заказчикам разрешили строить такие объекты на основании упрощённого набора чертежей и эскизного проекта, согласованного с местным исполкомом. Объём необходимых чертежей заказчик определяет самостоятельно.
  • Отмена разрешительной документации : Больше не нужно получать разрешительную документацию, разрабатывать предпроектную и проектную документацию, а также проводить её экспертизы (строительную, экологическую и другие).

Для каких объектов действует упрощённый порядок?

Новые правила коснулись объектов четвертого и пятого классов сложности, которые строят юридические лица. К ним относятся, например:

  • Небольшие магазины : здания торговых объектов торговой площадью до 1000 м², в том числе павильоны.
  • Склады : производственные и складские здания площадью до 5000 м².
  • Частные дома : одноквартирные и блокированные жилые дома высотой до 7 метров.
  • Дачи и хозпостройки : садовые домики, хозяйственные постройки на участках, навесы, склады без процессов сортировки и упаковки (с ограничениями по площади и высоте).
  • Небольшие гаражи и стоянки : одноэтажные гаражи-стоянки боксового типа вместимостью до 100 автомобилей, а также сооружения стоянок аналогичной вместимости.
  • Здания и сооружения агроэкотуризма 1 и 2 категории.
  • Отдельно стоящие здания и сооружения сезонного, подсобного и вспомогательного назначения общей площадью 200 м², высотой 7 м, архитектурной высотой 12 м.

[info_b]Более подробно с классификацией объектов по классам сложности можно ознакомиться в строительных нормах СН 3.02.07-2020 «Объекты строительства. Классификация».[/info_b]

Важно отметить, что упрощённый порядок  НЕ распространяется  на:

  • Объекты, финансируемые физическими лицами;
  • Объекты, подлежащие сносу или консервации;
  • Многоквартирные дома;
  • Недвижимые историко-культурные ценности;
  • Объекты, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду.
  • Ряд других объектов, перечень которых содержится в указе.

Важные условия

Упрощённый порядок строительства применяется при соблюдении следующих условий:

  • У заказчика должен быть земельный участок, предоставленный в установленном порядке.
  • Назначение строящегося объекта должно соответствовать утверждённому генеральному плану развития территории.

Безопасность превыше всего

Несмотря на упрощение процедур, указ предусмотрел особый порядок приёмки объектов в эксплуатацию с учётом требований экологической, пожарной безопасности и строительных норм, который включил в себя:

  • соответствие объекта эскизному проекту;
  • соответствие строительных материалов и конструкций обязательным требованиям;
  • обеспечение подачи, учёта и отведения ресурсов инженерной инфраструктурой;
  • возможность безопасной эксплуатации объекта, включая доступность для аварийных служб и маломобильных групп населения.

Когда изменения вступят в силу?

Нормы указа, касающиеся упрощённого порядка строительства, вступают в силу через три месяца после официального опубликования.

Нормы указа, касающиеся упрощенного порядка приёмки объектов в эксплуатацию, вступают в силу после его официального опубликования.

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