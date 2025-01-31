Лукашенко упростил для юрлиц строительство и приёмку объектов «четвёртого и пятого классов сложности». Это какие?
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 46, который упростил для юридических лиц процедуру строительства и приёмки в эксплуатацию объектов четвёртого и пятого классов сложности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Что изменится?
- Сокращение согласований : Для приёмки в эксплуатацию объектов, построенных по типовым или уже прошедшим госэкспертизу проектам, теперь достаточно заключения органов госстройнадзора. Заключения других надзорных органов больше не потребуются.
- Упрощение проектной документации : Заказчикам разрешили строить такие объекты на основании упрощённого набора чертежей и эскизного проекта, согласованного с местным исполкомом. Объём необходимых чертежей заказчик определяет самостоятельно.
- Отмена разрешительной документации : Больше не нужно получать разрешительную документацию, разрабатывать предпроектную и проектную документацию, а также проводить её экспертизы (строительную, экологическую и другие).
Для каких объектов действует упрощённый порядок?
Новые правила коснулись объектов четвертого и пятого классов сложности, которые строят юридические лица. К ним относятся, например:
- Небольшие магазины : здания торговых объектов торговой площадью до 1000 м², в том числе павильоны.
- Склады : производственные и складские здания площадью до 5000 м².
- Частные дома : одноквартирные и блокированные жилые дома высотой до 7 метров.
- Дачи и хозпостройки : садовые домики, хозяйственные постройки на участках, навесы, склады без процессов сортировки и упаковки (с ограничениями по площади и высоте).
- Небольшие гаражи и стоянки : одноэтажные гаражи-стоянки боксового типа вместимостью до 100 автомобилей, а также сооружения стоянок аналогичной вместимости.
- Здания и сооружения агроэкотуризма 1 и 2 категории.
- Отдельно стоящие здания и сооружения сезонного, подсобного и вспомогательного назначения общей площадью 200 м², высотой 7 м, архитектурной высотой 12 м.
[info_b]Более подробно с классификацией объектов по классам сложности можно ознакомиться в строительных нормах СН 3.02.07-2020 «Объекты строительства. Классификация».[/info_b]
Важно отметить, что упрощённый порядок НЕ распространяется на:
- Объекты, финансируемые физическими лицами;
- Объекты, подлежащие сносу или консервации;
- Многоквартирные дома;
- Недвижимые историко-культурные ценности;
- Объекты, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду.
- Ряд других объектов, перечень которых содержится в указе.
Важные условия
Упрощённый порядок строительства применяется при соблюдении следующих условий:
- У заказчика должен быть земельный участок, предоставленный в установленном порядке.
- Назначение строящегося объекта должно соответствовать утверждённому генеральному плану развития территории.
Безопасность превыше всего
Несмотря на упрощение процедур, указ предусмотрел особый порядок приёмки объектов в эксплуатацию с учётом требований экологической, пожарной безопасности и строительных норм, который включил в себя:
- соответствие объекта эскизному проекту;
- соответствие строительных материалов и конструкций обязательным требованиям;
- обеспечение подачи, учёта и отведения ресурсов инженерной инфраструктурой;
- возможность безопасной эксплуатации объекта, включая доступность для аварийных служб и маломобильных групп населения.
Когда изменения вступят в силу?
Нормы указа, касающиеся упрощённого порядка строительства, вступают в силу через три месяца после официального опубликования.
Нормы указа, касающиеся упрощенного порядка приёмки объектов в эксплуатацию, вступают в силу после его официального опубликования.
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