Лукашенко упростил для юрлиц строительство и приёмку объектов «четвёртого и пятого классов сложности». Это какие?

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Опубликовано: 31.01.2025 18:17 , Обновлено: 23.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 46, который упростил для юридических лиц процедуру строительства и приёмки в эксплуатацию объектов четвёртого и пятого классов сложности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Что изменится?

Сокращение согласований : Для приёмки в эксплуатацию объектов, построенных по типовым или уже прошедшим госэкспертизу проектам, теперь достаточно заключения органов госстройнадзора. Заключения других надзорных органов больше не потребуются.

: Для приёмки в эксплуатацию объектов, построенных по типовым или уже прошедшим госэкспертизу проектам, теперь достаточно заключения органов госстройнадзора. Заключения других надзорных органов больше не потребуются. Упрощение проектной документации : Заказчикам разрешили строить такие объекты на основании упрощённого набора чертежей и эскизного проекта, согласованного с местным исполкомом. Объём необходимых чертежей заказчик определяет самостоятельно.

: Заказчикам разрешили строить такие объекты на основании упрощённого набора чертежей и эскизного проекта, согласованного с местным исполкомом. Объём необходимых чертежей заказчик определяет самостоятельно. Отмена разрешительной документации : Больше не нужно получать разрешительную документацию, разрабатывать предпроектную и проектную документацию, а также проводить её экспертизы (строительную, экологическую и другие).

Для каких объектов действует упрощённый порядок?

Новые правила коснулись объектов четвертого и пятого классов сложности, которые строят юридические лица. К ним относятся, например:

Небольшие магазины : здания торговых объектов торговой площадью до 1000 м², в том числе павильоны.

: здания торговых объектов торговой площадью до 1000 м², в том числе павильоны. Склады : производственные и складские здания площадью до 5000 м².

: производственные и складские здания площадью до 5000 м². Частные дома : одноквартирные и блокированные жилые дома высотой до 7 метров.

: одноквартирные и блокированные жилые дома высотой до 7 метров. Дачи и хозпостройки : садовые домики, хозяйственные постройки на участках, навесы, склады без процессов сортировки и упаковки (с ограничениями по площади и высоте).

: садовые домики, хозяйственные постройки на участках, навесы, склады без процессов сортировки и упаковки (с ограничениями по площади и высоте). Небольшие гаражи и стоянки : одноэтажные гаражи-стоянки боксового типа вместимостью до 100 автомобилей, а также сооружения стоянок аналогичной вместимости.

: одноэтажные гаражи-стоянки боксового типа вместимостью до 100 автомобилей, а также сооружения стоянок аналогичной вместимости. Здания и сооружения агроэкотуризма 1 и 2 категории.

1 и 2 категории. Отдельно стоящие здания и сооружения сезонного, подсобного и вспомогательного назначения общей площадью 200 м², высотой 7 м, архитектурной высотой 12 м.

[info_b]Более подробно с классификацией объектов по классам сложности можно ознакомиться в строительных нормах СН 3.02.07-2020 «Объекты строительства. Классификация».[/info_b]

Важно отметить, что упрощённый порядок НЕ распространяется на:

Объекты, финансируемые физическими лицами;

Объекты, подлежащие сносу или консервации;

Многоквартирные дома;

Недвижимые историко-культурные ценности;

Объекты, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду.

Ряд других объектов, перечень которых содержится в указе.

Важные условия

Упрощённый порядок строительства применяется при соблюдении следующих условий:

У заказчика должен быть земельный участок, предоставленный в установленном порядке.

Назначение строящегося объекта должно соответствовать утверждённому генеральному плану развития территории.

Безопасность превыше всего

Несмотря на упрощение процедур, указ предусмотрел особый порядок приёмки объектов в эксплуатацию с учётом требований экологической, пожарной безопасности и строительных норм, который включил в себя:

соответствие объекта эскизному проекту;

соответствие строительных материалов и конструкций обязательным требованиям;

обеспечение подачи, учёта и отведения ресурсов инженерной инфраструктурой;

возможность безопасной эксплуатации объекта, включая доступность для аварийных служб и маломобильных групп населения.

Когда изменения вступят в силу?

Нормы указа, касающиеся упрощённого порядка строительства, вступают в силу через три месяца после официального опубликования.

Нормы указа, касающиеся упрощенного порядка приёмки объектов в эксплуатацию, вступают в силу после его официального опубликования.

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