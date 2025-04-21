Лукашенко дал добро на выкуп арендного жилья ещё одной категории белорусов. Но с одной оговоркой

Опубликовано: 21.04.2025 12:05 , Обновлено: 21.04.2025

Министр лесного хозяйства Александр Кулик 21 апреля во время рабочей поездки президента Беларуси Александра Лукашенко в Витебскую область обратился с просьбой разрешить работникам лесхоза оформлять в собственность выделяемое им арендное жилье. Глава государства дал добро на выкуп арендного жилья, но озвучил одно важное условие.

Кулик предложил разрешить приватизировать арендное жилье тем работникам системы лесхоза при соблюдении двух важных критериев:

по прошествии 10 лет аренды,

и при условии добросовестной работы на предприятии.

Как сообщили в Администрации президента, Лукашенко, “не дожидаясь подробностей, сразу ответил согласием”, но озвучил ещё одно важное условие: приватизировать такое жильё он предложил “за те деньги, за которые построили”.

Говоря о жилищной политике в целом, Лукашенко потребовал строить жильё в первую очередь там, “где на это есть запрос от предприятий, работодателей”, то есть перейти к строительству под заказ.

“Надо взять и прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города”, - заявил президент.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году в Беларуси изменились правила предоставления арендного жилья. Согласно Указу №38, работники наиболее востребованных профессий смогут арендовать квартиры по сниженной ставке. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси разъяснили, какие категории граждан получат приоритетное право на жилье, как теперь будет формироваться стоимость арендного жилья и в каких случаях белорусы вовсе смогут не платить за такое жильё.

В МинЖКХ озвучили формулу расчёта платы за арендное жилье. Кому из белорусов не придётся платить вовсе?