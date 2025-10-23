В каком облцентре Беларуси метр жилья рос быстрее всего? Госкомимущества назвал средние цены

📊 Анализ

Опубликовано: 23.10.2025 16:57 , Обновлено: 23.10.2025

Государственный комитет по имуществу (Госкомимущества) подвел итоги на рынке жилья в областных центрах Беларуси за три квартала 2025 года. Оказалось, что, несмотря на спокойную динамику по количеству сделок, цены продолжили рост. Причем даже в долларовом выражении. А в двух городах этот рост был значительно выше. Всего же было совершено 2,9 тыс. сделок по покупке квартир.

Лидеры по росту цен: Витебск и Гродно

Если вы планировали покупку квартиры в Витебске или Гродно, возможно, вы уже опоздали. Именно эти два областных центра возглавили рейтинг подорожания.

В Витебске средняя цена за квадратный метр выросла на 6% и достигла $840 .

. В Гродно цена также подскочила на 6%, составив в среднем $910 за «квадрат».

Для сравнения: в Бресте ($1 090) и Гомеле ($900) прирост составил 3%, а в Могилеве ( $930) — 4%.

Вероятно, самый туристический город Беларуси, Гродно, не только отличился ростом цен, но и стал абсолютным лидером по активности покупателей. Здесь было заключено 758 сделок — это больше, чем в любом другом областном центре. Более того, именно в Гродно была продана самая дорогая квартира отчетного периода среди областных центров: трёхкомнатная на улице Будённого за $151 400.

Что покупают белорусы в областных центрах?

Предпочтения покупателей в разных городах заметно отличаются:

В Бресте, Гомеле и Гродно наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (до 45% всех сделок).

квартиры (до 45% всех сделок). В Витебске, который показал самый значительный рост цен, выросла доля покупок трёхкомнатных квартир (19%).

квартир (19%). А вот в Могилеве покупатели чаще всего выбирали « однушки » (45%).

Что в итоге?

Рынок жилья в областных центрах показал уверенный рост цен при стабильном количестве сделок. Наибольший ажиотаж и подорожание наблюдаются в Гродно, который стал безоговорочным лидером квартала. А Витебск, хоть и остается городом с самой низкой средней ценой, показал самые быстрые темпы её роста, что может говорить о растущем интересе к этому региону.

Ранее Telegraf.news писал, что в Государственном комитете по имуществу назвали средние цены на сотку земли в разных городах и сельской местности Беларуси. По словам начальника землеустройства Сергея Кострова, цены с 1 июля выросли на 40-80%.

Сколько стоит купить землю белорусам? В Госкомимущества назвали цены за сотку

Также Белстат поделился статистикой строительства жилья на январь-сентябрь 2025 года. Мы сравнили ее с цифрами за такой же период 2024 года. Оказалось, что ввод льготного жилья показал хороший рост. Но есть нюанс.

В Беларуси построили больше квартир для нуждающихся и меньше с господдержкой. Сколько в сельской местности?