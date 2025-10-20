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В Беларуси построили больше квартир для нуждающихся и меньше с господдержкой. Сколько в сельской местности?

В Беларуси построили больше квартир для нуждающихся и меньше с господдержкой. Сколько в сельской местности?
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📊 Анализ

Белстат поделился статистикой строительства жилья на январь-сентябрь 2025 года. Мы сравнили ее с цифрами за такой же период 2024 года. Оказалось, что ввод льготного жилья показал хороший рост. Но есть нюанс.

Для наглядного сравнения мы свели основные показатели за январь-сентябрь 2024 и 2025 годов в таблице:

ПоказательЯнварь-сентябрь 2024 г.Январь-сентябрь 2025 г.Изменение
Введено жилья (общая площадь)2 699,9 тыс. кв. м2 942,7 тыс. кв. м+ 242,8 тыс. кв. м (+9%)
Построено квартир28,4 тыс.31,3 тыс.+ 2,9 тыс. квартир
Жилье для нуждающихся915,0 тыс. кв. м (33,9%)937,2 тыс. кв. м (31,8%)+ 22,2 тыс. кв. м
- с господдержкой590,6 тыс. кв. м551,8 тыс. кв. м- 38,8 тыс. кв. м
Жилье для многодетных семейнет данных389,9 тыс. кв. м
Ввод жилья на селе987,8 тыс. кв. м (36,6%)1 094,2 тыс. кв. м (37,2%)+ 106,4 тыс. кв. м

Что происходит со строительством жилья в Беларуси

Во-первых, статистика показала общий рост объемов строительства. В 2025 году зафиксирован значительный прирост как введенной площади (почти на 243 тыс. кв. м), так и количества построенных квартир.

Тем не менее, несмотря на общее увеличение объема жилья для нуждающихся, доля строительства с прямой государственной поддержкой в 2025 году сократилась на 38,8 тыс. кв. м по сравнению с 2024 годом (в 2025- 551,8 тыс. кв. м, в 2024 - 590,6 тыс. кв. м, а в 2023 году было 692,8 тысяч кв. м.).

Что касается строительства в сельской местности, то за год ввод жилья увеличился более чем на 100 тыс. кв. метров, а его доля в общем объеме по Республике продолжила расти (с 36,6% до 37,2%).

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