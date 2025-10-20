В Беларуси построили больше квартир для нуждающихся и меньше с господдержкой. Сколько в сельской местности?

📊 Анализ

Опубликовано: 20.10.2025 11:31 , Обновлено: 20.10.2025

Белстат поделился статистикой строительства жилья на январь-сентябрь 2025 года. Мы сравнили ее с цифрами за такой же период 2024 года. Оказалось, что ввод льготного жилья показал хороший рост. Но есть нюанс.

Для наглядного сравнения мы свели основные показатели за январь-сентябрь 2024 и 2025 годов в таблице:

Показатель Январь-сентябрь 2024 г. Январь-сентябрь 2025 г. Изменение Введено жилья (общая площадь) 2 699,9 тыс. кв. м 2 942,7 тыс. кв. м + 242,8 тыс. кв. м (+9%) Построено квартир 28,4 тыс. 31,3 тыс. + 2,9 тыс. квартир Жилье для нуждающихся 915,0 тыс. кв. м (33,9%) 937,2 тыс. кв. м (31,8%) + 22,2 тыс. кв. м - с господдержкой 590,6 тыс. кв. м 551,8 тыс. кв. м - 38,8 тыс. кв. м Жилье для многодетных семей нет данных 389,9 тыс. кв. м — Ввод жилья на селе 987,8 тыс. кв. м (36,6%) 1 094,2 тыс. кв. м (37,2%) + 106,4 тыс. кв. м

Что происходит со строительством жилья в Беларуси

Во-первых, статистика показала общий рост объемов строительства. В 2025 году зафиксирован значительный прирост как введенной площади (почти на 243 тыс. кв. м), так и количества построенных квартир.

Тем не менее, несмотря на общее увеличение объема жилья для нуждающихся, доля строительства с прямой государственной поддержкой в 2025 году сократилась на 38,8 тыс. кв. м по сравнению с 2024 годом (в 2025- 551,8 тыс. кв. м, в 2024 - 590,6 тыс. кв. м, а в 2023 году было 692,8 тысяч кв. м.).

Что касается строительства в сельской местности, то за год ввод жилья увеличился более чем на 100 тыс. кв. метров, а его доля в общем объеме по Республике продолжила расти (с 36,6% до 37,2%).