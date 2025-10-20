В Беларуси построили больше квартир для нуждающихся и меньше с господдержкой. Сколько в сельской местности?
Белстат поделился статистикой строительства жилья на январь-сентябрь 2025 года. Мы сравнили ее с цифрами за такой же период 2024 года. Оказалось, что ввод льготного жилья показал хороший рост. Но есть нюанс.
Для наглядного сравнения мы свели основные показатели за январь-сентябрь 2024 и 2025 годов в таблице:
|Показатель
|Январь-сентябрь 2024 г.
|Январь-сентябрь 2025 г.
|Изменение
|Введено жилья (общая площадь)
|2 699,9 тыс. кв. м
|2 942,7 тыс. кв. м
|+ 242,8 тыс. кв. м (+9%)
|Построено квартир
|28,4 тыс.
|31,3 тыс.
|+ 2,9 тыс. квартир
|Жилье для нуждающихся
|915,0 тыс. кв. м (33,9%)
|937,2 тыс. кв. м (31,8%)
|+ 22,2 тыс. кв. м
|- с господдержкой
|590,6 тыс. кв. м
|551,8 тыс. кв. м
|- 38,8 тыс. кв. м
|Жилье для многодетных семей
|нет данных
|389,9 тыс. кв. м
|—
|Ввод жилья на селе
|987,8 тыс. кв. м (36,6%)
|1 094,2 тыс. кв. м (37,2%)
|+ 106,4 тыс. кв. м
Что происходит со строительством жилья в Беларуси
Во-первых, статистика показала общий рост объемов строительства. В 2025 году зафиксирован значительный прирост как введенной площади (почти на 243 тыс. кв. м), так и количества построенных квартир.
Тем не менее, несмотря на общее увеличение объема жилья для нуждающихся, доля строительства с прямой государственной поддержкой в 2025 году сократилась на 38,8 тыс. кв. м по сравнению с 2024 годом (в 2025- 551,8 тыс. кв. м, в 2024 - 590,6 тыс. кв. м, а в 2023 году было 692,8 тысяч кв. м.).
Что касается строительства в сельской местности, то за год ввод жилья увеличился более чем на 100 тыс. кв. метров, а его доля в общем объеме по Республике продолжила расти (с 36,6% до 37,2%).