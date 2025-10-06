Сколько стоит купить землю белорусам? В Госкомимущества назвали цены за сотку

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Опубликовано: 06.10.2025 08:09 , Обновлено: 06.10.2025

В Государственном комитете по имуществу назвали средние цены на сотку земли в разных городах и сельской местности Беларуси. По словам начальника землеустройства Сергея Кострова, цены с 1 июля выросли на 40-80%.

Чиновник уточнил, что стоимость варьируется из-за разных факторов от 13 копеек за метр в деревнях, до 145 рублей за метр в таких населенных пунктах как Ждановичи и Боровляны, что находятся рядом с Минском.

Сергей Костров рассказал, что по итогам проведенных по всей стране в первом полугодии 2025 года аукционов, было продано 612 участков земли в частную собственность, ещё 98 - отдали на правах аренды, и 8 - на проектирование.

В итоге, общая площадь проданной земли составила 21,67 млн рублей при площади 83,36 га. Таким образом средняя стоимость гектара составила 260 тысяч рублей рублей, а сотки - 2,6 тысяч.

Но цены в регионах отличаются серьезно. Так, в Брестской области за сотку в среднем платили 1,5 тыс. рублей, в Минской - 3,1 тыс. рублей.

“Все зависит от наличия инфраструктуры, коммуникаций и других факторов, которые повышают уровень жизни людей. Проложили коммуникации, провели оптоволокно - плюс к цене”, - рассказал Сергей Костров.

По его данным, средняя цена сотки в самом Бресте стоит 5 тыс. рублей, в Гродно - 4 тыс. рублей, в Гомеле - 3 тыс. рублей, в Могилеве - 2,7 тыс. рублей, в Витебске - 2,3 тыс. рублей.

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