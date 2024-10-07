В каком городе, кроме Минска, самое дорогое жильё в Беларуси? Эксперты назвали цены

📊 Анализ

Опубликовано: 07.10.2024 14:36 , Обновлено: 07.10.2024

Специалисты онлайн-площадки объявлений Kufar проанализировали стоимость цен на недвижимость в Минске и во всех областных городах Беларуси в августе и сентябре текущего года. Изучив данные, они обнаружили сокращение количества продаж в целом, а также рассказали, где на сегодняшний день самые маленькие цены на "квадрат".

Согласно анализу, традиционно самые дорогие квартиры продаются в Минске. Если говорить о формате, то «двушки» обходятся покупателям дороже всего – в августе «квадрат» стоил 1582 доллара, а в сентябре – 1480. Однокомнатные квартиры остались практически на том же уровне – 1210 и 1209 долларов.

Второй по самым высоким ценам – Брест. В сентябре, согласно данным специалистов Kufar, цена за метр в “однушках” поднялась с 1039 до 1066 долларов (по сравнению с августом текущего года). Дешевле стали только четырёхкомнатные квартиры: с 889 долларов стоимость квадратного метра снизилась до 814.

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В Гродно стоимость “квадрата” в сентябре пошла на спад, за исключением “однушек” – они остались на том же уровне: в августе это было 904 доллара за метр, а в сентябре – 905 долларов. К примеру, трёхкомнатные квартиры стали дешевле на 47 долларов, а 4-комнатные – на 75 долларов, обратили внимание эксперты.

Самый дорогой формат квартир в Могилёве – однокомнатные. В августе они стоили 857 долларов за «квадрат», а в сентябре – 861 доллар. Выросли цены и на более просторное жильё: на 23 доллара — “двушки” и на 14 долларов — “трёшки”. Подешевели только квартиры из 4 комнат – они упали в цене на 90 долларов и стали стоить 605 за метр.

В Гомеле количество сделок в сентябре по сравнению с августом сократилось на 14 штук. Все форматы квартир, кроме, четырёхкомнатных, подешевели на 28-31 доллар за метр. Самыми дорогими являются «двушки» – в сентябре они стоили 794 доллара за “квадрат”. «Однушки» обошлись чуть дешевле – 787 долларов. А вот стоимость метра четырёхкомнатных, наоборот, рванула вверх и стала больше на 74 доллара.

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Самым доступным областным центром по стоимости «квадрата» в квартирах стал Витебск , отметили специалисты. Так, однокомнатные квартиры в августе стоили 779 долларов, а в сентябре – 781 доллар. “Двушки” остались на том же уровне – 737 долларов. Трёхкомнатные стали дешевле на 9 долларов, а вот четырёхкомнатные выросли на 73 доллара.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров предложил повысить ставки налога на недвижимость, который с 2022 года в Беларуси обязаны платить все собственники квартир, домов и дачных домиков. Новые ставки указаны в проекте закона о поправках Налогового кодекса, вынесенного на рассмотрение парламента. Посмотрели, сколько придётся платить белорусам за условную “двушку” с 1 января 2025 года, если депутаты одобрят законопроект.

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