«Нужно считать, что берёшь» — Эксперт назвала белорусам адекватную цену на квадратный метр. А где выходят "за рамки"?

🎤 Мнение

Опубликовано: 30.09.2024 16:26 , Обновлено: 30.09.2024

"А вот эта цена адекватная?" С таким вопросом к независимому эксперту по недвижимости Наталье Литовской, с её слов, обращаются нередко. На основании личного опыта, сформированного за полтора десятка лет наблюдений за новостройками, специалист рассказала, какие рамки "адекватности" сложились лично у неё, и в каком случае стоит покупать квартиру за 120 тысяч долларов, если её цена "на спаде" — всего 90.

В своём Telegram-канале белорусских эксперт по жилой недвижимости рассказала, что вопрос про цену квартиры в новостройке — один из самых популярных. Однако “рамки восприятия адекватности” у всех свои. Что касается её мнения, то, по словам Натальи Литовской, оно сформировалось не за день и не за два, а за полтора десятка лет наблюдений.

Например, за “рамки адекватности” эксперта выходит 90-метровая трёхкомнатная квартира в строящемся доме стандарт-класса в голом бетоне по цене 120 тысяч долларов. Специалист утверждает, что на спаде рынка в таком же доме аналогичную квартиру можно было бы построить менее чем за 90 тысяч, а при «среднем» рынке (не на дне, но и не на пике) – за 100 тысяч долларов.

“Если тянется душа такую купить сейчас за 120, покупать можно только с уверенностью, что жить там будете до самой смерти. Потому что продать её с компенсацией трудов будет крайне проблематично. Нужно будет дождаться, когда в Минске средняя зарплата перевалит за 1000 долларов после вычета налогов”, — отметила независимый эксперт по недвижимости.

Кроме того, по её словам, с большими квартирами “вообще нужно быть осторожными”. Литовская утверждает, что это не самое ликвидное жильё. Она напомнила, что ликвидность – это возможность быстро продать что-то по рыночной цене. А быстро, по её мнению, уходят объекты с меньшей площадью и меньшей итоговой стоимостью.

Женщина подчеркнула: самое ликвидное жильё в новых домах – это евродвушки и двухкомнатные (евротрёшки) “нормальной площади”, т.е. 42-46 и 60-70 квадратных метров соответственно. В такой, по словам Натальи, можно сделать отделку, пожить, и продать получится, скорее всего, с небольшой прибылью “даже на дне рынка”. Но и тут нужно считать, что берёшь. Литовская обратила внимание: “На “среднем” рынке двушки в свежих домах, с отделкой, продавались по 1500-1800 долларов в зависимости от качества отделки”.

“То есть если речь идёт не о доме комфорт-класса, и не об элитке, а об обычном монолитно-каркасном доме, ценник в 1600 за квадратный метр без отделки в двушке (или большой евродвушке) тоже не вписывается в рамки. А вот 1300-1400 долларов ещё проходит. Хотя помним, что на дне это было, как правило, 1100-1200 долларов”, — подытожила специалист.

Ранее Telegraf.news писал, что Наталья Литовская посчитала, сколько зарплат нужно среднестатистическому белорусу, чтобы приобрести однокомнатную квартиру в Минске. Такая идея специалисту пришла после того, как она увидела похожую статистику в крупнейших городах России.

Эксперт по недвижимости посчитала, сколько нужно «не есть и не пить», чтобы купить «однушку» в Минске