В Госкомимущества назвали лидера среди городов-спутников Минска. Почем квадрат жилья?

📊 Анализ

Опубликовано: 20.10.2025 13:56 , Обновлено: 20.10.2025

Государственный комитет по имуществу Беларуси (Госкомимущества) сообщил, что самый быстроразвивающийся город-спутник в Минской области — это Смолевичи.

Там уточнили, что такой вывод сделали на основании статистики по строительству жилья и сопутствующим сделкам на рынке недвижимости. При этом в Госкомимущества не привели данные по другим городам-спутникам, конкурирующим за звание самых продвинутых.

В ведомстве отчитались, что с 2020 года в Смолевичах построили 550 усадебных домов, из них 32 — за первое полугодие 2025 года.

Власти Минска предложили очередникам мониторить эти объявления, чтобы построить жильё быстрее. Есть нюанс

При этом средняя площадь таких коттеджей составила 101–150 м², а средняя цена за метр — $690/м². Это практически в три раза меньше стоимости квадратного метра в Минске.

Самая дорогая сделка по продаже дома составила $260 000 за дом площадью 420 м².

Что касается многоквартирных домов, то с 2020 по 2024 год их построили 20, фактически создав новый квартал в районном центре.

Пик продаж квартир в Смолевичах пришелся на 2022–2023 годы, когда в год заключалось более 150 сделок по покупке жилья. Что произошло на рынке в 2024 и 2025 годах, в Госкомимущества не уточнили.

При этом известно, что более половины всех сделок (59%) касалось не новых, только что построенных в Смолевичах домов, а квартир в домах, сданных после 2010 года. В среднем за квадратный метр жилья приходилось платить $900. Самая дорогая квартира обошлась в $80 800 за 77,5 м² на ул. Социалистической.

В Госкомимущества назвали Смолевичи лидером по доле сделок на первичном рынке среди городов-спутников Минска (28%).

Жители Смолевичей пожаловались на исчезновение маршруток в Минск. Что известно?