Жители Смолевичей пожаловались на исчезновение маршруток в Минск. Что известно?

Опубликовано: 05.02.2025 20:52 , Обновлено: 05.02.2025

Жители города-спутника Минска Смолевичей столкнулись с проблемами в транспортном сообщении со столицей. С начала недели резко сократилось количество маршруток, следующих по маршруту Смолевичи — Минск и обратно, что привело к длинным очередям и опозданиям на работу.

«Проблемы начались в понедельник. Маршрутки на Минск, которые ранее ходили по утрам с интервалом в 5 минут, стали ездить непонятно как. Люди вынуждены были подолгу ждать транспорт, чтобы влезть в маршрутку хотя бы стоя», — рассказала одна из жительниц города порталу Onlíner.

Как выяснилось, трудности возникли из-за того, что частный перевозчик «Евровиза», обслуживавший маршрут № 2470, перестал выполнять свои обязательства в полном объёме.

В «Миноблпассажиртрансе» подтвердили наличие проблемы. «До недавнего времени у нас работали три автобуса „Миноблавтотранса“ (№ 447) и маршрутки перевозчика „Евровиза“ (№ 2470). Последних предполагалось 15 единиц. Однако у упомянутого перевозчика возникли проблемы с выполнением обязательств», — пояснил заместитель директора предприятия Сергей Яцынович. Он также уточнил, что «Евровиза» какое-то время вовсе не выпускало нужное количество маршруток в рейс.

Чтобы решить проблему, «Миноблпассажиртранс» уже с завтрашнего дня запускает дополнительный большой автобус по маршруту Смолевичи — Минск (отправление из Смолевичей в 06:45, 08:40, 15:35 и 17:25, из Минска — в 07:45, 09:40, 16:35, 18:25). Кроме того, в часы пик вместо трёх автобусов предприятия на линию выйдут семь более вместительных автобусов категории М3.

Представитель «Миноблпассажиртранса» заверил, что маршрутки от частных перевозчиков также продолжат курсировать, но точное их количество пока неизвестно.

Ранее Telegraf.news писал, что госпредприятие «Минсктранс» предупредило об изменении расписания движения 7 автобусов и 5 троллейбусов из-за капитального ремонта путепровода, соединяющего улицу Московскую и проспект Независимости в столице. По новому расписанию транспорт должен начать ходить с 8 февраля.

«Минсктранс» предупредил об изменении расписания 7 автобусов и 5 троллейбусов до конца года