В центре Минска решили построить крупный торговый центр. Когда начнут?

Опубликовано: 04.03.2024 10:35 , Обновлено: 04.03.2024

В центральной части столицы, в границах улицы К. Цеткин и проспекта Дзержинского, началась разработка проектно-сметной документации по строительству многофункционального торгового комплекса. Это территория бывших зданий и сооружений фабрики «Сукно». Что по функционалу и по срокам?

Старые постройки не украшали территорию вблизи Немиги и железнодорожного вокзала, рассказала госагентству «Минск-Новости» глава администрации Московского района Татьяна Колядко. Во время строительства метро часть промышленных построек прядильной фабрики снесли. Остальные здания в 2016 году выставили на аукцион, их выкупило общество «Эрнис».

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С июня 2023 года у участка появился новый собственник – «МатерикИнвест». И теперь – в соответствии с решением Мингорисполкома – заказчик может проектировать здесь многофункциональный комплекс.

Корпус старой фабрики.

«Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации, она будет завершена в середине 2025 года, – сказала Колядко. – А после начнется строительство. Напротив музтеатра появится красивый многофункциональный комплекс, где разместятся объекты торговли, офисы, многоуровневый паркинг».

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