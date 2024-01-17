Чиновники рассказали, когда в Минске возобновится стройка на месте кинотеатра «Дружба»

Опубликовано: 17.01.2024 15:03 , Обновлено: 04.03.2024

Вопрос о сроках введения в эксплуатацию долгостроя на улице Ташкентской возле Чижовского рынка задали горожане во время заседания «Депутатского клуба» 16 января в Минске. Глава администрации Заводского района Сергей Масляк рассказал, что именно предусмотрено проектом на месте бывшего кинотеатра «Дружба», почему остановились работы и когда возобновятся.

Обратившиеся люди напомнили, что там «были запланированы зал для просмотра фильмов, развлечения для детей, магазины, словом, большой культурный центр», сообщило госагенство «Минск-Новости».

«В соответствии с разработанным проектом, действительно, на месте бывшего кинотеатра «Дружба» предусматривается строительство торгово-развлекательного центра. Он будет включать в себя не только торговые площади, но и место для размещения спортивного зала и небольшого кинотеатра», – напомнил Масляк.

По его словам, инвестор «на определенном этапе» принял решение о корректировке проектно-сметной документации, поэтому строительно-монтажные работы «сдвинуты по срокам».

«Не так давно мы общались с руководителем проекта. Сейчас документ находится на корректировке, что не мешает выполнять работы, которые не принесут каких-либо изменений с учетом ранее разработанных условий. Надеемся, что в самое ближайшее время строительно-монтажные работы продолжатся, и мы введем объект в эксплуатацию в текущем году», – добавил глава района.

Ранее Телеграф писал, что в Минском городском центре недвижимости 11 января прошел аукцион, на котором, после нескольких попыток, продали наконец почти достроенный ТРЦ «Мега Парк» на пересечении Казимировской и Каменногорской. На торги пришли несколько участников. Поторговались, но не намного. И купили. Что с ТРЦ будет дальше?

В Минске продали один из самых больших ТЦ. Что там будет?