Под Новогрудком выставили на продажу завод за 40 BYN вместо $169 тыс.

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Опубликовано: 23.01.2024 10:24 , Обновлено: 23.01.2024

В деревне Лещенка Гродненской области выставили на продажу большой ликероводочный завод. Его строили десять лет, начиная с 1992 года, но так и не достроили. Однажды заводские корпуса даже хотели снести, но на это не нашлось средств. Сейчас объявили продажу за одну базовую, это 40 рублей.

Помимо самого производственного корпуса, чья площадь насчитывает почти 5 тысяч квадратов, на продажу выставили помещение столовой, здания котельной, насосной станции, склада, оздоровительного комплекса, спиртохранилища, административно-бытового комплекса, а еще резервуары запаса воды и мазута.

В придачу к постройкам идет земельный участок в 6,7 га. Он предоставляется в аренду на 10 лет.

От Гродно, правда, далековато – 155 км. Зато близко к другому немаленькому городу – Новогрудку: всего 20 км.

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Нынешняя попытка продажи – не первая, рассказал realt.by. Просто впервые – так дешево. В прошлом году за все это просили сначала 169 тысяч долларов, потом – 80 тысяч, а сейчас готовы отдать за одну базовую.

Завод в деревне под Новогрудком строили десять лет, начиная с 1992-го. Потом работы остановились, постройки постепенно начали ветшать. Одно время несостоявшийся завод даже хотели снести, но на это у собственника (местного хозяйства «Принеманский») не было средств.

В последние годы некоторые помещения завода сдавали в аренду. Сейчас комплекс зданий выставлен на торги. Кстати, никаких обременений у него нет.

Торги на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи назначили на 26 февраля, прием заявок – до 21 февраля, сообщили на Белорусской универсальной товарной бирже.

Ранее Телеграф писал, что в Минском городском центре недвижимости 11 января прошел аукцион, на котором, после нескольких попыток, продали наконец почти достроенный ТРЦ «Мега Парк» на пересечении Казимировской и Каменногорской. На торги пришли несколько участников. Поторговались, но не намного. И купили. Что с ТРЦ будет дальше?

В Минске продали один из самых больших ТЦ. Что там будет?