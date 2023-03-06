Почему белорусы стали отказываться от долевого строительства? В Минстрое назвали причины и цену метра

Опубликовано: 06.03.2023 16:53 , Обновлено: 06.03.2023

В Министерстве архитектуры и строительства Беларуси прошло заседание с подведением итогов 2022 года и обсуждением планов на 2023 год. Чиновники рассказали, что белорусы стали отказываться от долевого строительства.

Заместитель министра стройархитектуры Александр Шваюнов заявил, что в белорусских областях потенциальные дольщики в 2022 году отказывались от участия в строительстве жилья. По его словам, причины таких решений “как объективные (стоимость строительных материалов)”, так и “порой субъективные, повлиять на которые невозможно”. Но что за они, чиновник не стал уточнять.

[info_b]Напомним, что в марте 2022 года жилищное кредитование прекратили такие банки, как «БелВЭБ», «Белинвестбанк», «БТА-банк» и другие. «Беларусбанк» также убрал со своего сайта информацию об ипотечном кредитовании. Позже некоторые из них вернули кредиты, но повысили процент. В некоторых банках он достигал 36%. А в сентябре Беларусбанк снизил ставку по кредитам на жилье до 19,5%.[/info_b]

Также замминистра строительства рассказал, что стоимость одного квадрата жилья сильно отличается в зависимости от региона. К примеру, от 1520,7 руб. в Витебской области до 3370,8 руб. в Минске. И предложил минчанам, стоящим в очередях на жилье, строить квартиры не в столице. Как быть с тем, что и зарплаты в областях значительно меньше столичных, чиновник не уточнил. А ведь за построенное жилье даже с господдержкой большинству надо будет ещё и выплачивать кредит.

Впрочем, по данным чиновника, стоимость квадратного метра, приобретаемого с господдержкой в новых жилых “высотках”, дешевле рыночной: от 1390 руб. в Брестской области до 2009 руб. в Минске.

[info_b]По данным Минстройархитектуры, в 2022 году всего было построено 4,226 млн квадратных метров жилья (100,6% от годового задания и на 3,7% меньше, чем в 2021 году). Однако Витебская область смогла построить только 86,2% от поставленного плана и 85,8% от плана по строительству жилья с использованием государственной поддержки. В Могилевской области ситуация итого хуже - 65,7% к годовому заданию.[/info_b]