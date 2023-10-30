В Минобороны рассказали, сколько квартир построят для белорусских военных в 2023-24 годах

Опубликовано: 30.10.2023 17:34 , Обновлено: 30.10.2023

Начальник управления жилищного обеспечения полковник юстиции Максим Ноздрин заявил, что после подписания указа о праве силовиков на получение арендного жилья в собственность активизировалось их строительство.

По его словам, стройки ведутся и будут вестись в различных населенных пунктах нашей Беларуси. “К настоящему времени Министерством обороны запланировано и согласовано строительство более 3000 арендных квартир для военнослужащих в 2023–2024 годах общей площадью более 100 тыс. кв. метров. Планируется не снижать темпы и объемы строительства и в дальнейшем”, - пообещал полковник, передает ведомственное издание “Во славу Родины”.

Ранее замминистра архитектуры и строительства сообщил, что за январь-август в Беларуси было введено в эксплуатацию 81,726 тыс. кв.м арендного жилья (98,2 % от годового задания). Входит ли в эту цифру жилье для силовиков, он не уточнял. https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2023/august/75130/

Тем временем, по данным управления жилищного обеспечения, правом на приобретение арендного жилья воспользовались около 100 военнослужащих. Ещё более 200 военнослужащих подали документы на рассмотрение.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 22 июня на встрече с руководством Совета министров Беларуси затронул тему предоставления медикам права выкупать в собственность арендное жилье. Поручение проработать эту возможность он сам дал правительству в 2022 году.

[info_b]В настоящее время, согласно статье 72 Жилищного кодекса Беларуси, продажа арендного жилья и его отчуждение на безвозмездной основе не разрешается. Исключение сделано указом президента в начале 2023 года для представителей силовых ведомств.[/info_b]

«Не совсем время подходящее» — Лукашенко рассказал, когда медикам разрешат выкупать арендное жилье