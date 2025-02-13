Совмин поручил возвести 442,36 тыс. квадратов арендного жилья в 2025 году. Четверть - в одной области Беларуси

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Опубликовано: 13.02.2025 08:36 , Обновлено: 13.02.2025

Совет министров Беларуси утвердил задания по строительству жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2025 году. Отдельно в постановлении правительства №65 от 3 февраля 2025 года прописали объёмы строительства арендного жилья. Журналисты Telegraf.news изучили новое постановление и выяснили, в какой из областей Беларуси, по планам правительства, в этому году должно быть построено в два раза больше арендного жилья, чем в среднем в других регионах страны.

Постановление с заданиями правительства по строительству в жилфонде 13 февраля было официально [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22500065” target=“_blank” rel=“noopener”] опубликовано [/link] на Национальном правовом интернет-портале. Согласно документу, всего в этом году по всей стране должно быть введено в эксплуатацию 4,5 млн квадратных метров общей площади жилья. Это, кстати, на 100 тыс. квадратов больше, чем было заложено в прошлогодних планах правительства. Из них 890 тыс. квадратов предназначены для тех, кто стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе 740,6 тыс. квадратов для тех, кто может претендовать на строительство с господдержкой.

[info_b]В постановлении подразумевается общая площадь жилых домов, подлежащих вводу в эксплуатацию, то есть не только собственно полезная жилая площадь, но и площадь других подсобных помещений дома.[/info_b]

Самые большие объёмы строительства запланированы для Минской области - больше 1,3 млн квадратных метров жилья (включая 18,9 тыс. кв. метров в городах-спутниках, которые планирует возвести Минский горисполком для жителей столицы, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий).

В остальных регионах запланированы следующие объёмы строительства на этот год:

в Минске — 710 тыс. кв. м,

в Брестской области — 625,9 тыс. кв. м,

в Гомельской — 565 тыс. кв. м,

в Гродненской — 456,1 тыс. кв. м,

в Могилевской — 418 тыс. кв. м,

в Витебской — 400 тыс. кв. м.

Также в постановлении правительства чётко прописано, сколько многодетных семей в этом году должны получить ключи от собственных квартир. Всего по Беларуси таких, по планам Совмина, должно быть не меньше 4 970 семей. Ещё 6 480 многодетных семей в этом году должны направить на улучшение жилищных условий. Впрочем, в правительстве отметили, что это число может увеличиться, если вырастет число многодетных семей, желающих улучшить жилищные условия, ранее отказавшихся от предложенных вариантов строительства жилья.

Где запланировали построить больше всего арендного жилья в 2025 году?

Что же до арендного жилья, на развитие которое в последнее время ориентировано белорусское правительство, то его в этом году планируется возвести на 86,76 тыс. квадратов больше, чем в прошлом году.

Общий объём строительства (без учета затрат на инфраструктуру) запланирован на уровне 442,36 тыс. квадратов, при этом почти четверть этого объёма (114,96 тыс. квадратных метров) приходится на Могилевскую область.

В остальных регионах запланированы следующие объёмы строительства арендного жилья на этот год:

Минская область - 69,1 тыс. кв. м,

Брестская область 63,1 тыс. кв. м,

Витебская область 52,0 тыс. кв. м,

Гродненская область 50,3 тыс. кв. м,

Гомельская область 48,9 тыс. кв. м,

Минск — 44 тыс. кв. м.

Касательно финансирования строительства, то на эти цели в 2025 году правительство решило потратить более 7,7 млрд рублей. Из них лишь 950,3 млн планируется выделить непосредственно из бюджета. Остальную часть расходов по строительству планируется закрывать за счёт:

1 322,4 млн рублей— кредитные ресурсы (из них 642,2 млн рублей — льготные кредиты),

4 793,1 млн рублей— средства населения,

667,7 млн рублей— средства организаций.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим же постановлением Совет министров Беларуси установил новые предельные нормативы стоимости квадратного метра, исходя из которых банки рассчитываю общую сумму льготных кредитов. Журналисты Telegraf.news изучили новое постановление и выяснили, каким категориям белорусов могут прокредитовать на 15% стоимости жилья.

Совмин привязал стоимость «квадрата» для льготных кредитов к населению городов. Где субсидия для белорусов на 15% больше?