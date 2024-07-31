Совмин поднял стоимость «квадрата» для выдачи льготных кредитов на жильё для белорусов

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Опубликовано: 31.07.2024 09:17 , Обновлено: 31.07.2024

Совет министров повысил предельные нормативы стоимости квадратного метра жилья, возводимого с господдержкой. Их применяют в расчётах кредита на жильё для ряда категорий льготников - расчета одноразовой субсидии на строительство или субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом.

Согласно постановлению Совмина №548, опубликованному 31 июля на Национальном правовом интернет-портале, предельный норматив стоимости квадратного метра увеличили на 119 рублей - до 1251 рубля для льготных кредитов, оформляемых в “Беларусбанке”. Такой норматив с начнут применять для следующих категорий жилья:

для многоквартирных жилых домов, которые начали возводить после 1 июля 2024 года;

для одноквартирных, блокированных жилых домов (квартир в блокированном жилом доме), для которых списки на получение льготных кредитов утверждены после 1 июля 2024 года.

Для остальных домов продолжит действовать старый норматив - 1132 рубля за квадратный метр.

Одновременно с этим Совмин поднял предельный показатель стоимость квадратного метра для кредитов, которые выдаются “Белагропромбанком” по указу №346 от 2 сентября. Его повысили сразу на 136 рублей - до 1439 рубля . Как и в случае с предыдущим показателем, новую ставку начнут применять при оформлении кредитов после 1 июля.

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Такой же норматив правительство установило и для кредитов и одноразовых субсидий, выдаваемых “Беларусбанком” многодетным семьям, постоянно проживающим в сельской местности: по договорам, оформленным до 1 июля - норматив будет равен 1303 рублям, оформленным после 1 июля - 1439 рублям.

В связи с увеличением нормативов, правительство пересчитало объём кредитных ресурсов банков, которые в 2024 году планируется направить на финансирование жилищного строительства. Без учета затрат на инфраструктуру, на эти цели решили выделить на 1,09 млрд рублей больше, чем было запланировано в январе этого года. Теперь эта сумма достигает 7,55 млрд рублей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в марте этого года Министерство архитектуры и строительства Беларуси возобновило практику строительства жилья госзаказчиками для последующей продажи гражданам, стоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Таким образом, уже в этом году белорусы, имеющие право приобрести жильё на льготных условиях, снова смогут покупать уже готовые квартиры, а не только участвовать в долевом строительстве, как раньше.

Белорусским льготникам снова разрешили покупать готовые квартиры вместо участия в долевом строительстве