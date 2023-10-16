Еще один белорусский банк начал выдавать кредиты на жильё. На каких условиях?

Опубликовано: 16.10.2023 12:04 , Обновлено: 16.10.2023

Закрытое акционерное общество "Банк торговый капитал" (ЗАО "ТК Банк") объявило о запуске новой программы кредитования жилья. С 16 октября банк начнёт выдавать кредиты на покупку квартиры или дома, а также машино-места или гаража, которые застройщики нередко предлагают белорусам приобретать одновременно с жильём.

Как следует из информации, указанной на официальном сайте банка, деньги на покупку жилья могут выделить на срок до 25 лет . Общая сумма кредита стартует от 50 тыс. рублей и не должна превышать 80% от стоимости приобретаемой квартиры или дома. При этом банк готов при заключении кредитного договора включить в совокупный доход не только доходы заявителя, но и его супруга или супруги, родителей и детей при условии, что чистый доход самого заявителя покрывает “не менее 30% суммы максимально возможных платежей по кредиту и процентам” за месяц.

Под какой процент готовы дать кредит на жильё?

Процент, под который ЗАО “ТК Банк” готов выделять белорусам деньги на покупку жилья, не фиксированный и будет зависеть от размера ставки рефинансирования. Рассчитываться процент по кредиту будет по следующей формуле:

ставка рефинансирования + 5 процентных пунктов

Сегодня ставка рефинансирования установлена Нацбанком Беларуси на уровне 9,5%, следовательно, сейчас кредит можно взять под 14,5% годовых. Погашать кредит банк предлагает ежемесячно равными частями.

В качестве основных условий выдачи кредита является то, что покупаемое жилое имущество берётся в ипотеку, а супруг и лица, чьи доходы засчитаны в совокупный доход, должны выступать в качестве поручителей. Кроме того, имущество необходимо будет застраховать на весь срок кредитования (также требуется страхование гражданской ответственности). Также в условиях прописано, что кредитополучателю на дату возврата кредита должен быть не более 70 лет.

В ЗАО “ТК Банк” также можно взять и отдельно кредит на машино-место: максимум на 5 лет банк готов выделить не меньше 5 тыс. рублей (но не более 90% от общей стоимости машино-места) под следующие проценты:

ставка рефинансирования + 7 процентных пунктов

Напомним, ранее “Беларусбанк” объявил о снижении ставок по ранее заключенным кредитным договорам на недвижимость. Новые ставки — от 13,25% до 14,56% годовых — начали действовать с 6 сентября.

«Беларусбанк» снизил ставки по кредитам на жилье до 13,25%. Но не для всех