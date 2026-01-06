Плюс 5,5 млрд за год. ЗВР Беларуси впервые превысили 14 млрд долларов

Опубликовано: 06.01.2026 10:52 , Обновлено: 06.01.2026

Национальный банк Беларуси 6 января отчитался о новой рекордной планке, взятой золотовалютными резервами (ЗВР) страны. За год они выросли на 5,5 млрд долларов - с 8,9 млрд до 14,4 млрд долларов. Посмотрели, за счёт чего Беларуси удалось нарастить золотовалютную кубышку.

Планку в 14 млрд долларов белорусские ЗВР взяли впервые в истории современной Беларуси, существенно превысив плановый “безопасный” показатель, объявленный на весь 2026 год главой Нацбанка Романом Головченко в конце прошлого года.

Как следует из статистики самого финансового регулятора, за прошлый месяц основной прирост ЗВР обеспечили резервные активы в иностранной валюте. По сравнению с декабрём, этот показатель подрос на 296,9 млн долларов - до 5,54 млрд долларов.

Стоимость монетарного золота в резерве Нацбанка за декабрь подросла чуть меньше - на 214,2 млн долларов, и составила 7,47 млрд долларов.

Однако, если смотреть в годовом разрезе, станет очевидным, что монетарное золото в целом дало больший прирост ЗВР, чем иностранная валюта: плюс 2,95 млрд долларов в золоте за 2025 год против 2,49 млрд долларов плюса по резервным активам в иностранной валюте. За год соотношение монетарного золота к валютам в структуре белорусских ЗВР подросло с 1,34 до 1,39.

Увеличение “золотого” компонента в составе ЗВР Беларуси объясняется главным образом резким ростом цены на этот драгметалл на мировых рынках. По оценкам портала Investing.com, цена на золото за 2025 год выросла более чем на 60%. Это самый высокий годовой показатель за последние десятилетия. Подорожанию золота способствовало в том числе неоднократное снижение процентных ставок Федеральной резервной системы США и ожидания мировых игроков дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики США в 2026 году.

Кстати, низкую планку по ЗВР, установленную на 2026 год (не менее 9,2 млрд долларов) глава Нацбанка Роман Головченко объяснял в том числе волатильностью (то есть изменчивостью и непостоянством) цен на драгметаллы. Ещё одним фактором, который может привести к исчерпанию ЗВР - необходимость погашать госдолг в этом году.

“Не менее 9,2 млрд – это безопасный показатель. Если будет больше, то хорошо”, – заявлял в конце 2025 года Головченко.

“Перенастроить” стратегию управления международными резервными активами страны ещё осенью потребовал и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Комментируя рекордный рост золотовалютных резервов страны, он потребовал от Национального банка “не расслабляться”.

Лукашенко потребовал от Нацбанка «не сидеть на «кубышке»» рекордных ЗВР. На что предложил «перенастроить»?