Сколько минчане платят за ремонт подъезда? Директор ЖКХ назвала среднюю цифру

Опубликовано: 02.04.2025 15:40 , Обновлено: 02.04.2025

Стоимость текущего ремонта подъездов в Минске в среднем обходится жителям в 9 белорусских рублей за квадратный метр площади их квартиры. По крайней мере такую цифру озвучила генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик.

Она пояснила, что текущий ремонт подъезда относится к основным жилищно-коммунальным услугам и, согласно законодательству (в частности, постановлению № 5 Министерства ЖКХ), выполняется за счёт средств проживающих в этом подъезде жителей.

«Стоимость текущего ремонта подъезда для жителей рассчитывается в зависимости от площади квартиры и видов выполняемых работ. В среднем это составляет 9 рублей с квадратного метра жилья», — уточнила Марина Толстик.

Таким образом итоговая сумма для каждой конкретной квартиры будет зависеть от её метража и утверждённой сметы на ремонт именно этого подъезда.

Руководитель МГЖХ также рассказала о процессе планирования и выполнения работ.

Планирование: В начале каждого года формируются планы текущего ремонта подъездов. Туда включаются подъезды, находящиеся «в ненадлежащем состоянии». Эти планы размещаются на сайтах районных предприятий ЖКХ.

Сроки: Сами ремонтные работы в подъезде обычно занимают от одного до двух-трех месяцев. «Максимально стараемся сокращать [сроки]», — добавила специалист.

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