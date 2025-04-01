Будут ли заваривать мусоропроводы без согласия белорусов? Гендиректор ЖКХ Минска объяснила

Опубликовано: 01.04.2025 16:09 , Обновлено: 01.04.2025

В Беларуси продолжается комплексная программа по консервации мусоропроводов в жилых многоэтажках. Отказываться от этого "атрибута комфортной жизни", по словам генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Марины Толстик, люди готовы далеко не всегда. А могут ли службы ЖКХ пойти на этот шаг без согласия жильцов дома?

По словам Толстик, заварить мусоропровод в доме, согласно действующему законодательству, могут только по согласованию с жителями дома. Впрочем, это не значит, согласие жильцов должно быть единогласным - достаточно волеизъявления большинства. Как правило, подобные решения принимают на собрании жильцов путём голосования.

“Жители реагируют по-разному, но движение есть”, - рассказала гендиректор столичного ЖКХ в эфире «Радио-Минск» о том, как воспринимают жильцы многоэтажек предложения коммунальных служб лишить их шагового доступа к центральному мусоропроводу. По её словам, далеко не все люди и далеко не всегда готовы выходить и выносить мусор каждый день на улицу.

Однако, отметила Толстик, люди, как правило, меняют своё решение и соглашаются на предложение служб ЖКХ заварить мусоропровод в доме после того, как в их дворах появляются специальные контейнерные площадки модульного типа. В них есть контейнеры с отсеками для различных видов отходов, а выглядят они, как правило, достаточно опрятно. В одном только Минске таких площадок в этом году планируют установить более 700.

По словам специалиста, после заваривания мусоропровода происходит “трансформация” самого подъезда: уходят запахи, становится чище, поэтому жильцы, как правило, о своём решении не жалеют.

Ранее Telegraf.news рассказал, что тарифы на вывоз мусора для жильцов домов с мусоропроводом в Беларуси выше, чем в домах без мусоропровода. На 2025 год были утверждены следующие предельные тарифы на эти услуги:

вывоз мусора в жилых домах с мусоропроводом — 16,1926 за 1 кубометр (в прошло году было 14,0382 рубля),

вывоз мусора в жилых домах без мусоропровода — 15,3776 за 1 кубометр (было — 13,4369 рубля).

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