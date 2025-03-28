В ЖКХ объяснили белорусам, почему плата за уборку подъезда зависит от площади квартиры. А можно не платить?

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Опубликовано: 28.03.2025 21:03 , Обновлено: 28.03.2025

Почему плата за уборку общих площадей в многоквартирном доме зависит от квадратных метров собственной квартиры, а не от площади самой лестничной клетки? Этот вопрос, как признают на портале коммунальной грамотности, периодически задают многие белорусы, пытаясь постичь логику жировок.

Портал привёл типичный пример обращения от некоего Евгения М. Его квартира — 52 кв. м, а убираемая площадь в подъезде «явно меньше», но платить заставляют пропорционально «квадратам» квартиры.

Как объясняют «коммунальщики»?

Логика, как утверждают в Жилкомиздате, кроется в законах (Жилищном и Гражданском кодексах). Любой дом с двумя и более квартирами — это «совместное домовладение». Это означает, что каждый владелец квартиры автоматически владеет и долей всего общего имущества: подъездов, крыш, подвалов, лифтов, коммуникаций, придомовой территории и т. д.

Соответственно, участвовать в расходах на содержание всего этого добра каждый собственник обязан пропорционально своей доле. А доля эта определяется как раз исходя из площади квартиры. Проще говоря, владелец квартиры в 100 кв. м имеет большую долю в общем имуществе (и, соответственно, несёт большую долю расходов), чем владелец 50-метровой квартиры в том же доме.

Фото иллюстрационное

Именно этот принцип применяется ко всем расходам на содержание общего имущества, включая и затраты на уборку. Конкретного тарифа «за уборку 1 кв. м подъезда» не существует — берётся общая сумма фактических затрат на уборку и распределяется между жильцами пропорционально площади их квартир.

В МинЖКХ неоднократно подчёркивали: покупая квартиру, вы покупаете и долю в подъезде, крыше и подвале. Поэтому площадь вашей квартиры и есть база для расчёта. Эту систему в ведомстве считают «логичной», «справедливой», «прозрачной», «понятной» и даже «доказавшей свою эффективность», так как найти альтернативный способ, «который бы не зависел от площади», «пока не удалось».

Как не платить за уборку подъезда? «Лайфхак» от юриста

Однако, как отметил юрист Олег Бандык, у жильцов домов, обслуживаемых государственными ЖЭС, есть законный способ не платить именно за уборку подъездов. На другие услуги содержания это не распространяется.

Для этого нужно, чтобы все 100% собственников квартир в доме или подъезде на общем собрании приняли единогласное решение убирать подъезд самостоятельно. Это решение нужно зафиксировать письменно (протоколом с подписями) и отнести в обслуживающую организацию вместе с утверждённым графиком дежурств по уборке. Важное условие — именно единогласное решение всех жильцов.

Важное отличие для ТС и ЖСПК. Если дом обслуживается товариществом собственников или кооперативом, то для привлечения сторонней клининговой компании вместо услуг ЖКХ достаточно согласия большинства (50%+) жильцов, а не всех 100%.

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Эти 12 грязных мест белорусы часто упускают при уборке дома. Как быстро очистить?