Сергеенко потребовал сделать процедуру регистрации недвижимости «не затратной» для белорусов

Опубликовано: 09.10.2024 12:34 , Обновлено: 09.10.2024

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко в среду, 9 октября, рассказал о ходе обсуждения законопроекта, который предусматривает изменение условий госрегистрации недвижимости. Пока, по словам Сергеенко, по документу "остались вопросы, требующие проработки с заинтересованными" ведомствами.

Законопроект готовится к рассмотрению Палаты представителей во втором чтении, и Сергеенко потребовал от депутатов “посмотреть на правовые нормы проекта не с узковедомственной точки зрения”, а “с позиции интересов государства и граждан”, сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Он отметил, что сегодня недвижимость для белорусов “перестает быть чем-то, что приобретается раз и на всю жизнь”, поэтому призвал заинтересованные ведомства при подготовке поправок к документу обратить внимание на два обязательных аспекта.

Во-первых, обеспечить регистрацию всех объектов недвижимости и включения в государственный регистр достоверных сведений о них в полном объёме. Это, по словам Сергеенко, “исключит возможные неправомерные действия и нарушения прав владельцев недвижимости и других лиц”.

Во-вторых, сделать процедуру госрегистрации “аксимально простой, понятной и не затратной” как для субъектов хозяйствования и государства, так и для самих граждан.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что летом этого года даннаый законопроект был одобрен на первой сессии Палаты представителей. Ожидается, что после вступления документа в силу граждане и ИП смогут оформить недвижимость в любом агентстве по госрегистрации независимо от того, где находится имущество.

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