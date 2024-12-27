Риэлтеры подсчитали, сколько метров в новостройке Минска может купить белорус, год откладывая треть зарплаты

📊 Анализ

Опубликовано: 27.12.2024 16:11 , Обновлено: 28.12.2024

Сколько метров в коммерческой столичной новостройке могут купить минчане, если год будут откладывать часть своей зарплаты? Таким вопросом задалась независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская, а мы экстраполировали её расчёты на среднестатистического белоруса.

В качестве цели среднестатистического минчанина Литовская взяла квартиру жилом комплексе “Гулливер”, который возводит на Пушкинской государственный застройщик. Цена квадратного метра в квартирах, где не нужно дополнительно покупать ещё и парковочное место на крытой стоянке (и отдавать за него дополнительные 70 тыс. рублей), составляет 5000 рублей.

Согласно официальной информации Белстата, средняя зарплата за ноябрь у минчан была 3112 рубля. За вычетом обязательных отчислений в фонд соцзащиты (1%) и 13% подоходного налога на руках остаётся уже 2676 рубля. Таким образом, если доход нашего среднестатистического минчанина останется стабильным, за год он сможет купить:

6,4 кв. метра в столичной новостройке, если будет откладывать всю зарплату,

3,2 кв. метра, если будет откладывать половину зарплаты,

2,14 кв. метра, если будет откладывать “комфортную” треть зарплаты.

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Впрочем, даже если опустить те факты, что далеко не у всех минчан зарплата дотягивает до уровня среднестатистической, а также то, что откладывать всю зарплату даже семейным людям, у которых зарабатывает и второй супруг, практически невозможно, копить на собственную квартиру придётся очень долго. Учитывая, что минимальная общая площадь квартир в выбранном ЖК составляет 64 квадратных метра, такими темпами купить квартиру за собственные средства среднестатистический минчанин сможет лишь через 10 лет.

Если же взять среднюю зарплату по Беларуси, а не по Минску (ведь несмотря на все госпрограммы по закреплению кадров на селе и в малых городах, поток желающих перебраться в столицу не иссякает), то картина получится ещё более пессимистичной. Так, откладывая всю свою среднюю зарплату в 2331,8 рубля (а точнее - 2005,4 рубля за вычетом налогов), за год среднестатистический белорус сможет купить почти 4,8 квадрата в столичной новостройке. То есть на квартиру в 64 квадратных метра такими темпами придётся копить более 13 лет.

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