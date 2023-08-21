В Минстрое заявили, что средний белорус может накопить на квартиру за 6,4 лет. Это как?

Опубликовано: 21.08.2023 09:30 , Обновлено: 21.08.2023

В Министерстве архитектуры и строительства подсчитали, сколько лет среднестатистическому белорусу нужно копить на собственное жилье. Квартиру общей площадью 54 кв.м, по мнению специалистов ведомства, в Беларуси можно купить, откладывая деньги в течение 6,4 года.

Такую цифру озвучил на днях замглавы ведомства Александр Шваюнов, комментируя положения госпрограммы “Строительство жилья” на 2021-2025 годы. Её целью, по словам чиновника, является “повышение уровня обеспечения белорусов доступным и качественным жильем”, передает агентство БелТА.

Доступность жилья, по словам Шваюнова, в Минстройархитектуры рассматривают как “возможность семьи купить за короткое время квартиру за счет своих и заемных средств”. Для белорусов, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по мнению замминистра архитектуры и строительства, жильё более чем доступно, поскольку “рост господдержки за последние годы опережает среднюю стоимость квадратного метра”.

Шваюнов пояснил, что за упомянутые 6,4 года обзавестись собственной квартирой белорусы могут при стоимости “квадратного метра” в 2566,9 рубля . Такие цены на жилье, как отметил портал Onliner.by, в Беларуси сегодня можно найти только в областных центрах или в домах для нуждающихся. Тем, кто на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий не состоит и может рассчитывать только на собственные средства, таких цен на недвижимость не видать.

В качестве примера портал сравнил цены на жильё, строящееся с господдержкой, и на квартиры в домах от частных застройщиков. Стоимость квадратного метра в пределах нормативной площади в домах с госсподдержкой следующая:

в Тракторозаводском поселке - 2329,26 рубля,

в квартале на улице Ангарской - 2110 рубля,

на улице Выготского - 2221 рубля.

Для сравнения, стоимость квадратного метра в многоэтажках частных застройщиков составляет:

в жилом комплексе «Левада» - порядка 4278 рублей,

в «Новой Боровой» - 3875 рублей.

Напомним, в начале августа Совет Министров Беларуси скорректировал свои планы по “повышению эффективности инвестиционно-строительной деятельности” в стране и “гарантии реализации социальной политики”. В новом постановлении прописали, каким образом должна теперь рассчитываться стоимость квадратного метра для тысяч белорусов, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

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А ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прописал случаи, когда белорусам придётся возвращаться государству средства, выделенные в рамках господдержки нуждающихся при строительстве жилья.

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