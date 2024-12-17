Риэлтер назвал "4 худших района" Минска, где не стоит покупать квартиру. Чем не угодили?

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Опубликовано: 17.12.2024 22:20 , Обновлено: 17.12.2024

Агент по недвижимости и активный пользователь TikTok назвал четыре района в Минске, где, по его мнению, не стоит покупать жильё. По словам эксперта, на своеобразный антирейтинг повлияло отсутствие транспортного сообщения, парковой зоны, внешний вид и... большое количество алкоголиков.

Так, по словам специалиста, одним из худших регионов Минска является Сухарево. При этом он подчеркнул, что “сам район нормальный, но без машины как без рук”. Вторым в списке риэлтера значится Серебрянка. Он заверил, что местные жители “жалуются на большое количество алкоголиков”, для которых как будто специально построили “кучу ночных магазинов”.

”…А ещё там нет метро и куча серых домов, которые вгоняют в депрессию”, — отметил автор ролика.

Третьим пунктом он назвал “Минск-Мир”, жители которого, по словам мужчины, недовольны качеством квартир и отсутствием “парков, травки и деревьев”. Ну и в заключение в немилость к риэлтеру попал микрорайон Дражня, а если точнее — улица Солтыса. Здесь “в основном жалуются на внешний вид домов”, заверил эксперт и добавил:

“Они вызывают ассоциацию с криминальными 90-ми и сюжетами сериала “Слово пацана”. А ещё там много заводов и тяжело дышится”.

К слову, в комментариях далеко не все пользователи TikTok согласились с таким мнением. Некоторые, например, утверждали, что в Сухарево “отличное транспортное сообщение”, а другие и вовсе намекали на то, что риэлтер просто завидует жителям “Минск-Мира”.

Ранее Telegraf.news писал, что опытный белорусский риэлтер Анатолий Крынский назвал три жилых дома в Минске, где не стоит покупать квартиры. Специалист объяснил, почему вложения в покупку жилья в этих домах — “впустую выброшенные деньги”.

Риелтор назвал три дома в Минске, где ни в коем случае нельзя покупать квартиры. Почему?

Также мы рассказывали, что риэлтер Евгений Хлопецкий рассказал о необычном жилье, которое не так давно появилось в столичном “Минск-Мире”. По его словам, люди “вместо банка несут туда свои деньги”, поскольку понимают, насколько это может быть выгодно.

«Белорусы туда вместо банка деньги несут» — Риэлтер рассказал, что за нестандартное жильё появилось в Минске