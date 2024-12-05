"Белорусы туда вместо банка деньги несут" — Риэлтер рассказал, что за нестандартное жильё появилось в Минске

🎥 Видео

Опубликовано: 05.12.2024 14:29 , Обновлено: 05.12.2024

Белорусский риэлтер Евгений Хлопецкий рассказал о необычном жилье, которое не так давно появилось в столичном "Минск-Мире". По его словам, люди "вместо банка несут туда свои деньги", поскольку понимают, насколько это может быть выгодно. Секрет прост: квартиры представляют собой объекты нежилой недвижимости, в которой официально разрешено жить.

Эксперт объяснил: такие квартиры в “Минск-Мире” считаются апартаментами, где можно официально проживать (в том числе с регистрацией). Это право жилому комплексу отдельным указом предоставил Александр Лукашенко. При этом по факту объекты всё равно считаются коммерческими, где многие нормы, в отличие от обычного жилья, не действуют. Например, если речь идёт о проведении каких-либо шумных работ.

“Сейчас эти квартиры продают по привлекательной цене. Но вопрос в том, какие будут коммунальные платежи. Скорее всего — как у коммерческой недвижимости. Плюс ещё один вопрос. Если мы продаём обычную квартиру в Минске, у нас есть налоговая льгота (раз в 5 лет белорусам разрешено продать жильё без уплаты подоходного налога). Здесь же такая мера действовать не будет”, — объяснил Евгений Хлопецкий.

При этом он отметил, что многоэтажки в “Минск-Мире” — “всё-таки не совсем стандартное жильё”, а “что-то посередине”. Так или иначе, основным плюсом риэлтер назвал возможность посуточной сдачи квартир, где по факту можно шуметь сколько влезет. “Да, в этом плане могут быть преимущества”, — подчеркнул специалист. Хлопецкий добавил, что “Минск-Мир” — “это такой способ, куда белорусы сейчас вместо банка несут деньги”, намекая на выгоду приобретения апартаментов.

“Снимали в “Минск-Мире” квартиру на днях. Слышимость — просто жесть. Дешёвая панелька, а пуху накидывают, как на элитное…” — поделился личным мнением кто-то из пользователей TikTok, на что риэлтер ответил: “По каждому дому и квартире ситуация очень индивидуальная. В некоторых домах этой проблемы нет”.

Ранее Telegraf.news писал, что агент по недвижимости рассказал, когда лучше всего продавать квартиру в Беларуси, если есть такая необходимость. По его словам, если курс доллара будет расти или останется на том же уровне, что сейчас, цены на жильё начнут падать. Специалист добавил: как правило, рынок реагирует на такие пертурбации в течение одного-двух месяцев.

«Иначе потеряете свои деньги» — Риэлтер назвал дату, до которой лучше всего продать квартиру в Беларуси