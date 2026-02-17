Премьер Турчин пообещал «оптимизировать» строительство жилья в Минске

Опубликовано: 17.02.2026 15:25 , Обновлено: 17.02.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин пообещал «оптимизировать» строительство жилья в Минске. Об этом он заявил 17 февраля, во время отчета правительства об итогах 2025 года президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Говоря о планах по строительству нового жилья в Минске на новый год, Турчин заявил, что их, как и требовал в конце прошлого года глава государства, решили “оптимизировать” и “переориентировать” на малые города и города-спутники белорусской столицы.

Основной упор в 2026 году, по словам Турчина, будет сделан на арендное жилье для специалистов в регионах. Всего за год планируют ввести в эксплуатацию не менее 650 тыс. квадратных метров такого жилья - из них порядка 400 тыс. квадратов - в рамках госзаказа, передало госагентство БЕЛТА.

Одновременно с этим не должна остаться в стороне и инфраструктура. На такие социальные объекты, как больницы, школы и дороги в утверждённой Госинвестпрограмме и региональных инвестпрограммах заложено не менее 7 млрд рублей.

Напомним, ограничить строительство жилья в Минске, чтобы помочь решить проблему оттока людей из регионов и спасти белорусскую деревню от вымирания, Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил в конце прошлого года. Выступая на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), глава государства назвал конкретные лимиты на новые квадратные метры в столице - не более 300 тысяч в год.

Лукашенко предложил ограничить строительство жилья в Минске – «Обезлюдим страну»

Уже в январе этого года председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев заявил о планах по сокращению строительства жилья в белорусской столице. По словам мэра, строить здесь теперь будут “только для нуждающихся”.

Мэр Минска пообещал строить жильё в столице только для нуждающихся