Почему в Беларуси сложно найти хорошую "вторичку"? Эксперт назвала 1 критерий, на который нужно обратить внимание в первую очередь

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Опубликовано: 19.11.2024 12:43 , Обновлено: 19.11.2024

Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская рассказала, почему в Беларуси сложно найти хороший вариант для покупки вторичного жилья. По её мнению, в этом вопросе на первый план всегда выходят две вещи: цена и ремонт. Или цена за тот ремонт, который предлагают продавцы. Несмотря на то, что предложений на рынке недвижимости достаточно, именно это заводит в тупик. Что же делать?

По словам эксперта, хозяева высоко оценивают ремонт, потому что помнят, каких сил и денег им это стоило 10-15 лет назад. Однако проблема в том, что ремонты устаревают и потенциальные покупатели логично не настроены переплачивать. Выход из этой ситуация Наталья Литовская видит такой:

“Перестаньте смотреть на качество ремонта где-либо, кроме санузлов: их слишком дорого переделывать. Остальное переделаете относительно недорого. И выбирайте квартиру по планировке, виду из окна, инфраструктуре вокруг дома. Ремонт, повторюсь, проще делать под себя”.

Ранее мы писали, что Наталья Литовская рассказала, кто из белорусов может претендовать на улучшение жилищных условий. По её словам, это зависит не от метража квартиры, а от количества комнат. Данные нормы, напомнила специалист, прописаны в Указе Президента №563 от 16 декабря 2013 года.

«Смотрят не на метры» — Эксперт рассказала, кому из белорусов можно стать в очередь на жильё

Также Telegraf.news рассказывал, что риелторы зафиксировали тенденцию снижения спроса на квартиры в Минске и спрогнозировали уменьшение цен на них в дальнейшем. По оценкам специалистов, спрос упал из-за изменений условий кредитования и роста курса доллара.

Риелторы спрогнозировали снижение цен на квартиры в Минске