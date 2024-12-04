Парламент Беларуси одобрил упразднение агентов по недвижимости. Что предложили взамен?

Опубликовано: 04.12.2024 15:16 , Обновлено: 04.12.2024

На заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси 4 декабря в первом чтении был принят проект закона "О риелторской деятельности". После того, как документ пройдёт все стадии согласования и будет подписан президентом, в стране, по словам министра юстиции Евгения Коваленко, будет юридические упразднён институт агентов по операциям с недвижимостью.

После принятия данного закона в Беларуси оказывать услуги по операциям с недвижимостью будут иметь право только риэлтеры, причём те для законной деятельности в стране обязаны будут соблюсти несколько обязательных условий:

быть членами Палаты риэлтеров,

сдать соответствующий экзамен и получить соответствующее свидетельство от Министерства юстиции.

Как пояснили в Палате представителей, Палата риэлтеров будет представлять собой новый орган самоуправления профессионалов данной сферы. По задумке законодателей, она будет упорядочивать деятельность профессионального сообщества - составлять для риэлтеров методические руководства, защищать их интересы, следить за соблюдением законодательства со стороны самих риэлтеров, а также участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов.

Между тем, предполагается, что с принятием нового закона получить свидетельство об аттестации риэлтерам станет чуть проще, поскольку претендовать на эту профессию смогут даже те, у кого нет профильного образования. Для этого специалисту достаточно будет пройти обучающие курсы в сфере недвижимости.

А вот действующим риэлтерам после принятия этого закона придётся периодически проходить аттестацию. Как пояснили авторы законопроекта, это необходимо “для определения уровня профессиональной подготовки риэлтеров, их правовой культуры, оценка деловых и личностных качеств”.

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Для “повышения уровня защищенности имущественных интересов” самих потребителей в одобренном депутатами законе также расширили полномочия риэлтерской организации, разрешив им при оказании риэлтерских услуг получать следующую информацию:

о самих объектах недвижимого имущества,

о правах на них, сторонах сделки,

о лицах, ранее проживавших в жилых помещениях, в отношении которых оказываются риэлтерские услуги.

[info_b]Кроме того, по словам Коваленко, в документе чётко прописали запрет риэлтерским организациям брать плату за одну и ту же услугу дважды - как с продавцов, так и с покупателей объектов недвижимости.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что на этапе общественногообсуждения Министерство юстиции также предлагало включить в законопроект запрет на предоплату за услуги по представлению информации о предложениях на объекты недвижимости для заключения договора найма жилья. Ведомство предлагало оплачивать услуги риэлтера лишь после подбора подходящей недвижимости и подписания соответствующего акта оказанных услуг. Сохранилось ли это положение в тексте документа, станет известно после его окончательного утверждения и опубликования.

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