"Может, не готовы её отпустить?" — Риэлтер назвала 5 причин, почему белорусы не могут продать свою квартиру

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Опубликовано: 28.11.2024 10:19 , Обновлено: 28.11.2024

Риэлтер одного из белорусских агентств недвижимости перечислила 5 причин, из-за которых, по её мнению, собственники не могут продать своё жильё. Так, самой очевидной из них специалист назвала завышенную цену. И вправду, зачастую владельцы хотят гораздо больше, чем им готовы предложить.

Причина номер два — некачественная реклама. Автор ролика подчеркнула, что крайне важно, чтобы в социальных сетях был обзор вашей недвижимости. Следующим пунктом риэлтер назвала… квартирантов. По её словам, возможно, те люди, которым вы сдали жильё, не хотят съезжать, а потому “неправильно ведут себя при показах”.

Четвёртой причиной специалист назвала “неподготовленность”. Речь идёт о грязи, плохом запахе и неухоженности, которые отталкивают потенциальных покупателей при просмотре. В этом случае риэлтер рекомендовала не скупиться и заказать профессиональный клининг.

“Возможно, у вас ленивый агент. В таком случае нужно сменить риэлтера и даже агентство. А может, причина просто в том, что вы сейчас не готовы отпустить свою квартиру?..” — задала риторический вопрос агент по недвижимости.

[info_b]Почему “риэлтер”, а не “риэлтор”? В законодательных актах Беларуси употребляется именно такая версия написания — «риэлтер». Согласно документам Министерства юстиции, профессия называется именно так и никак иначе. Термин обозначает специалиста по недвижимости, который имеет специальный аттестат, выданный Минюстом.[/info_b]

К слову, ранее мы рассказывали, когда лучше всего продавать квартиру в Беларуси, если есть такая необходимость. По словам риэлтера, если курс доллара будет расти или останется на том же уровне, что сейчас, цены на жильё начнут падать. Специалист добавил: как правило, рынок реагирует на такие пертурбации в течение одного-двух месяцев.

«Иначе потеряете свои деньги» — Риэлтер назвал дату, до которой лучше всего продать квартиру в Беларуси

Также Telegraf.news писал, что независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская посчитала, сколько зарплат нужно среднестатистическому белорусу, чтобы приобрести однокомнатную квартиру в Минске. Такая идея специалисту пришла после того, как она увидела похожую статистику в крупнейших городах России.

«Иначе потеряете свои деньги» — Риэлтер назвал дату, до которой лучше всего продать квартиру в Беларуси